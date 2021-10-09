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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 26 человек
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 26 человек - РИА Новости, 09.10.2021
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 26 человек
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее было... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T10:23
2021-10-09T11:27
происшествия
оренбургская область
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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УФА, 9 окт — РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее было известно о 21 жертве.Еще 28 человек остались живы.О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших метанола, в некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу. Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним уже задержали шесть подозреваемых. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура поставила дело на контроль.
https://radiosputnik.ria.ru/20211008/1753758517.html
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происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
10:23 09.10.2021 (обновлено: 11:27 09.10.2021)
 
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 26 человек

В Оренбуржье от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека, 26 из них умерли

© СУ СК по Оренбургской областиКоробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
Коробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
© СУ СК по Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 9 окт — РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее было известно о 21 жертве.
Еще 28 человек остались живы.
"Пострадавших 54 человека. Но увеличение количества смертей произошло среди тех, кто был в тяжелом состоянии доставлен в больницы уже в коме", — пояснили в министерстве.
О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.
По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших метанола, в некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.
Убийственный напиток: откуда берется паленый алкоголь в магазинах? - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 20:04Кардиограмма дня
Убийственный напиток: откуда берется "паленый" алкоголь в магазинах?
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним уже задержали шесть подозреваемых. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.
Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура поставила дело на контроль.
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
 
ПроисшествияОренбургская областьМассовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье
 
 
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