https://ria.ru/20211009/alkogol-1753790788.html

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 26 человек

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 26 человек - РИА Новости, 09.10.2021

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 26 человек

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее было... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T10:23

2021-10-09T10:23

2021-10-09T11:27

происшествия

оренбургская область

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

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УФА, 9 окт — РИА Новости. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области достигло 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Ранее было известно о 21 жертве.Еще 28 человек остались живы.О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Яненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших метанола, в некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу. Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним уже задержали шесть подозреваемых. Это 29-летний житель Орска, организовавший нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции, 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский, которые продавали паленую водку погибшим, 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки с алкоголем, и еще два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта. По версии следствия, они причастны к организации производства и распространения паленого алкоголя.Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь. Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки. Кроме того, выявили пункт производства и розлива этой продукции, откуда изъяли более трех тысяч пустых пластиковых бутылок и оборудование.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства. Генпрокуратура поставила дело на контроль.

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/1753758517.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье