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В Выборге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве родителей
В Выборге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве родителей - РИА Новости, 08.10.2021
В Выборге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве родителей
Молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей в Выборге, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:31
2021-10-08T19:31
2021-10-08T19:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей в Выборге, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области."По ходатайству следственного органа судом молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Шестого октября 2021 года в квартире по улице Офицерской в городе Выборге Ленинградской области были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и его супруги 1959 года рождения с явными признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).Сообщилось, что по "горячим следам" по подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек 1997 года рождения - сын убитых родителей.
https://ria.ru/20210708/ubiystvo-1740437378.html
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происшествия, выборг, ленинградская область, россия
В Выборге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве родителей
СК арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве родителей в Выборге