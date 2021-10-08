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В Выборге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве родителей
В Выборге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве родителей - РИА Новости, 08.10.2021
В Выборге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве родителей
Молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей в Выборге, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T19:31
2021-10-08T19:31
происшествия
выборг
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей в Выборге, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области."По ходатайству следственного органа судом молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Шестого октября 2021 года в квартире по улице Офицерской в городе Выборге Ленинградской области были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и его супруги 1959 года рождения с явными признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).Сообщилось, что по "горячим следам" по подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек 1997 года рождения - сын убитых родителей.
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происшествия, выборг, ленинградская область, россия
19:31 08.10.2021
 
В Выборге арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве родителей

СК арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве родителей в Выборге

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей в Выборге, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.
"По ходатайству следственного органа судом молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Шестого октября 2021 года в квартире по улице Офицерской в городе Выборге Ленинградской области были обнаружены тела мужчины 1958 года рождения и его супруги 1959 года рождения с явными признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Сообщилось, что по "горячим следам" по подозрению в совершении преступления был задержан молодой человек 1997 года рождения - сын убитых родителей.
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