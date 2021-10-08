https://ria.ru/20211008/programmirovanie-1753601931.html

В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование

В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование - РИА Новости, 08.10.2021

В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование

Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T00:27

2021-10-08T00:27

2021-10-08T00:41

общество

москва

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских школьников до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства отметил, что стратегическая инициатива создаст условия для обучения россиян цифровым компетенциям, востребованным на рынке труда и для экономики в целом. Она призвана решить не только проблему дефицита ИТ-кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов.Так, для талантливых школьников 8-11 классов предусмотрено предоставление дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. В свою очередь в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю."Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России могут пройти обучение на самых передовых и востребованных ИТ-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения. Такие проекты адаптируют компетенции россиян под требования рынка и устранят дефицит ИТ-кадров", - добавил Чернышенко.В аппарате вице-премьера сообщили, что результатом инициативы будет бесшовное развитие цифровых компетенций в школах и вузах. "Это значительно повысить долю граждан, обладающих востребованными ИТ-навыками, и создаст условия для дальнейшей цифровой трансформации в стране. Для граждан - это, прежде всего, возможность получить специальность, востребованную на рынке", - добавили в аппарате Чернышенко.

https://ria.ru/20211007/predprinimatelstvo-1753518967.html

https://ria.ru/20211006/chernyshenko-1753413145.html

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общество, москва, дмитрий чернышенко, россия