https://ria.ru/20211008/programmirovanie-1753601931.html
В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование
В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование - РИА Новости, 08.10.2021
В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование
Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:27
2021-10-08T00:27
2021-10-08T00:41
общество
москва
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских школьников до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства отметил, что стратегическая инициатива создаст условия для обучения россиян цифровым компетенциям, востребованным на рынке труда и для экономики в целом. Она призвана решить не только проблему дефицита ИТ-кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов.Так, для талантливых школьников 8-11 классов предусмотрено предоставление дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. В свою очередь в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю."Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России могут пройти обучение на самых передовых и востребованных ИТ-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения. Такие проекты адаптируют компетенции россиян под требования рынка и устранят дефицит ИТ-кадров", - добавил Чернышенко.В аппарате вице-премьера сообщили, что результатом инициативы будет бесшовное развитие цифровых компетенций в школах и вузах. "Это значительно повысить долю граждан, обладающих востребованными ИТ-навыками, и создаст условия для дальнейшей цифровой трансформации в стране. Для граждан - это, прежде всего, возможность получить специальность, востребованную на рынке", - добавили в аппарате Чернышенко.
https://ria.ru/20211007/predprinimatelstvo-1753518967.html
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общество, москва, дмитрий чернышенко, россия
00:27 08.10.2021 (обновлено: 00:41 08.10.2021)
В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование
Чернышенко: бесплатно изучить программирование к 2030 году смогут 1,2 миллиона школьников
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских школьников до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
"Благодаря инициативе по подготовке ИТ-кадров до 2030 года 1,2 миллиона талантливых школьников смогут бесплатно изучить языки программирования на двухлетних курсах, более 600 тысяч студентов получат дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. На эти цели государством будет выделено более 100 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
Заместитель председателя правительства отметил, что стратегическая инициатива создаст условия для обучения россиян цифровым компетенциям, востребованным на рынке труда и для экономики в целом. Она призвана решить не только проблему дефицита ИТ-кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов.
Так, для талантливых школьников 8-11 классов предусмотрено предоставление дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. В свою очередь в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.
"Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России
могут пройти обучение на самых передовых и востребованных ИТ-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения. Такие проекты адаптируют компетенции россиян под требования рынка и устранят дефицит ИТ-кадров", - добавил Чернышенко.
В аппарате вице-премьера сообщили, что результатом инициативы будет бесшовное развитие цифровых компетенций в школах и вузах. "Это значительно повысить долю граждан, обладающих востребованными ИТ-навыками, и создаст условия для дальнейшей цифровой трансформации в стране. Для граждан - это, прежде всего, возможность получить специальность, востребованную на рынке", - добавили в аппарате Чернышенко.