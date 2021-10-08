Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/programmirovanie-1753601931.html
В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование
В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование - РИА Новости, 08.10.2021
В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование
Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T00:27
2021-10-08T00:41
общество
москва
дмитрий чернышенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_0:329:2951:1989_1920x0_80_0_0_10320d209f651f56fa5e24414c823278.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских школьников до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Заместитель председателя правительства отметил, что стратегическая инициатива создаст условия для обучения россиян цифровым компетенциям, востребованным на рынке труда и для экономики в целом. Она призвана решить не только проблему дефицита ИТ-кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов.Так, для талантливых школьников 8-11 классов предусмотрено предоставление дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. В свою очередь в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю."Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России могут пройти обучение на самых передовых и востребованных ИТ-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения. Такие проекты адаптируют компетенции россиян под требования рынка и устранят дефицит ИТ-кадров", - добавил Чернышенко.В аппарате вице-премьера сообщили, что результатом инициативы будет бесшовное развитие цифровых компетенций в школах и вузах. "Это значительно повысить долю граждан, обладающих востребованными ИТ-навыками, и создаст условия для дальнейшей цифровой трансформации в стране. Для граждан - это, прежде всего, возможность получить специальность, востребованную на рынке", - добавили в аппарате Чернышенко.
https://ria.ru/20211007/predprinimatelstvo-1753518967.html
https://ria.ru/20211006/chernyshenko-1753413145.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_ad356a5c8eaaf4a74319e03e28ae766f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, дмитрий чернышенко, россия
00:27 08.10.2021 (обновлено: 00:41 08.10.2021)
 
В России к 2030 году более миллиона школьников освоят программирование

Чернышенко: бесплатно изучить программирование к 2030 году смогут 1,2 миллиона школьников

© РИА Новости / Максим БогодвидКомпьютерный класс
Компьютерный класс - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских школьников до 2030 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Благодаря инициативе по подготовке ИТ-кадров до 2030 года 1,2 миллиона талантливых школьников смогут бесплатно изучить языки программирования на двухлетних курсах, более 600 тысяч студентов получат дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. На эти цели государством будет выделено более 100 миллиардов рублей", - сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.
Заместитель председателя правительства отметил, что стратегическая инициатива создаст условия для обучения россиян цифровым компетенциям, востребованным на рынке труда и для экономики в целом. Она призвана решить не только проблему дефицита ИТ-кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов.
Так, для талантливых школьников 8-11 классов предусмотрено предоставление дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. В свою очередь в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко выступает на VIII Международном форуме Технопром-2021 в Новосибирске. - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 14:57
Чернышенко рассказал о платформе университетского предпринимательства
"Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России могут пройти обучение на самых передовых и востребованных ИТ-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения. Такие проекты адаптируют компетенции россиян под требования рынка и устранят дефицит ИТ-кадров", - добавил Чернышенко.
В аппарате вице-премьера сообщили, что результатом инициативы будет бесшовное развитие цифровых компетенций в школах и вузах. "Это значительно повысить долю граждан, обладающих востребованными ИТ-навыками, и создаст условия для дальнейшей цифровой трансформации в стране. Для граждан - это, прежде всего, возможность получить специальность, востребованную на рынке", - добавили в аппарате Чернышенко.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 19:54
Чернышенко рассказал о модернизации зданий МГУ во время подготовки к юбилею
 
ОбществоМоскваДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Раскрыты слова, выдающие телефонных мошенников
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
Лента новостейМолния