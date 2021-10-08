https://ria.ru/20211008/premiya-1753679891.html

В Совфеде назвали вручение Нобелевских премий политизированным

В Совфеде назвали вручение Нобелевских премий политизированным - РИА Новости, 08.10.2021

В Совфеде назвали вручение Нобелевских премий политизированным

Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову политизировано, считает член международного комитета Совфеда Сергей... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:01

2021-10-08T14:01

2021-10-08T15:28

общество

нобелевская премия мира

дмитрий муратов

союз журналистов россии

совет федерации рф

нобелевская премия

сергей цеков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову политизировано, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Отмечается, что премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира"."Присуждение премии мира "Новой газете", газете, довольно оппозиционной к руководству страны, меня это решение весьма смущает", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу.Он полагает, что премия была присуждена "не за журналистскую деятельность, а за политическую журналистскую деятельность".Он также считает, что все премии Нобелевского комитета, по любым направлениям, "политически мотивированы"."Все премии, который присуждает Нобелевский комитет, будь то премия за достижения в физике, химии, в литературе, премия мира, политически мотивированы. При вынесении решения учитывается страна проживания лауреата, его политические взгляды", - сказал законодатель."Пора учредить собственную премию, которая будет неполитизирована", - отметил он.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20211008/muratov-1753662122.html

https://ria.ru/20211008/nobel-1753645859.html

https://ria.ru/20211008/muratov-1753654410.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нобелевская премия мира, дмитрий муратов, союз журналистов россии, совет федерации рф, нобелевская премия, сергей цеков, россия