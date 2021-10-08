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В Совфеде назвали вручение Нобелевских премий политизированным
В Совфеде назвали вручение Нобелевских премий политизированным - РИА Новости, 08.10.2021
В Совфеде назвали вручение Нобелевских премий политизированным
Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову политизировано, считает член международного комитета Совфеда Сергей... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:01
2021-10-08T15:28
общество
нобелевская премия мира
дмитрий муратов
союз журналистов россии
совет федерации рф
нобелевская премия
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову политизировано, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Отмечается, что премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира"."Присуждение премии мира "Новой газете", газете, довольно оппозиционной к руководству страны, меня это решение весьма смущает", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу.Он полагает, что премия была присуждена "не за журналистскую деятельность, а за политическую журналистскую деятельность".Он также считает, что все премии Нобелевского комитета, по любым направлениям, "политически мотивированы"."Все премии, который присуждает Нобелевский комитет, будь то премия за достижения в физике, химии, в литературе, премия мира, политически мотивированы. При вынесении решения учитывается страна проживания лауреата, его политические взгляды", - сказал законодатель."Пора учредить собственную премию, которая будет неполитизирована", - отметил он.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
https://ria.ru/20211008/muratov-1753662122.html
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общество, нобелевская премия мира, дмитрий муратов, союз журналистов россии, совет федерации рф, нобелевская премия, сергей цеков, россия
14:01 08.10.2021 (обновлено: 15:28 08.10.2021)
 
В Совфеде назвали вручение Нобелевских премий политизированным

Сенатор Цеков: все премии Нобелевского комитета политизированы

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Присуждение Нобелевской премии мира главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову политизировано, считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее стало известно, что Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Отмечается, что премия присуждена "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 12:55
Муратов прокомментировал присуждение ему Нобелевской премии мира
"Присуждение премии мира "Новой газете", газете, довольно оппозиционной к руководству страны, меня это решение весьма смущает", - сказал Цеков РИА Новости в пятницу.
Он полагает, что премия была присуждена "не за журналистскую деятельность, а за политическую журналистскую деятельность".
"Считаю это решение исключительно политическим. В принципе премия мира давно несет в себе политический мотив, и присуждение премии газете, которая оппозиционна руководству России, включает в себя антироссийский мотив, именно он лежит в основе присуждении Нобелевской премии", - сказал парламентарий.
Мария Ресса и Дмитрий Муратов
Вчера, 12:04
Нобелевскую премию мира присудили Дмитрию Муратову и Марии Рессе
Он также считает, что все премии Нобелевского комитета, по любым направлениям, "политически мотивированы".
"Все премии, который присуждает Нобелевский комитет, будь то премия за достижения в физике, химии, в литературе, премия мира, политически мотивированы. При вынесении решения учитывается страна проживания лауреата, его политические взгляды", - сказал законодатель.
"Пора учредить собственную премию, которая будет неполитизирована", - отметил он.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 12:34
В Кремле поздравили Муратова с Нобелевской премией мира
Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.
 
ОбществоНобелевская премия мираДмитрий МуратовСоюз журналистов РоссииСовет Федерации РФНобелевская премияСергей ЦековРоссия
 
 
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