09:47 08.10.2021 (обновлено: 10:46 08.10.2021)
Полиция отрабатывает две версии смерти депутата Рады Полякова, пишут СМИ
"Страна.UA": полиция отрабатывает две версии отравления депутата Рады Полякова в Киеве
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Полиция отрабатывает две версии смерти депутата Верховной рады Антона Полякова в Киеве – либо он сам отравился чем-то, либо его отравили, сообщило интернет-издание "Страна.UA" со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел Украины.
Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси уже изъяли, водителя допрашивают правоохранители.
"Версий две. Либо он сам отравился чем-то, либо его отравили. Сейчас найдём, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно", - цитирует собеседника издание в своем Telegram-канале.
По данным издания, правоохранители также изучают видео с системы видеонаблюдения Smart City, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.
Позже издание сообщило, что на шее депутата Полякова обнаружили ссадины в виде полос, которые прерываются в районе кадыка. "Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли", - говорится в сообщении.
В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
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