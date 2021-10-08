https://ria.ru/20211008/polyakov-1753619421.html

Полиция отрабатывает две версии смерти депутата Рады Полякова, пишут СМИ

Полиция отрабатывает две версии смерти депутата Рады Полякова, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2021

Полиция отрабатывает две версии смерти депутата Рады Полякова, пишут СМИ

Полиция отрабатывает две версии смерти депутата Верховной рады Антона Полякова в Киеве – либо он сам отравился чем-то, либо его отравили, сообщило... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:47

2021-10-08T09:47

2021-10-08T10:46

в мире

украина

киев

сборная мира обыграла сборную россии в прощальном матче вадима евсеева

смерть депутата верховной рады полякова

антон поляков (депутат рады)

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Полиция отрабатывает две версии смерти депутата Верховной рады Антона Полякова в Киеве – либо он сам отравился чем-то, либо его отравили, сообщило интернет-издание "Страна.UA" со ссылкой на источник в министерстве внутренних дел Украины.Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси уже изъяли, водителя допрашивают правоохранители.По данным издания, правоохранители также изучают видео с системы видеонаблюдения Smart City, чтобы установить, где был Поляков до смерти и с кем.Позже издание сообщило, что на шее депутата Полякова обнаружили ссадины в виде полос, которые прерываются в районе кадыка. "Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли", - говорится в сообщении.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, сборная мира обыграла сборную россии в прощальном матче вадима евсеева, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)