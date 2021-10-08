https://ria.ru/20211008/kiev-1753612223.html

В Киеве нашли мертвым депутата Рады Полякова

В Киеве нашли мертвым депутата Рады Полякова - РИА Новости, 08.10.2021

В Киеве нашли мертвым депутата Рады Полякова

В Днепровском районе Киева нашли мертвым депутата Верховной рады Антона Полякова, сообщила пресс-служба городского управления Нацполиции Украины. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T08:40

2021-10-08T08:40

2021-10-08T11:20

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антон поляков (депутат рады)

смерть депутата верховной рады полякова

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КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. В Днепровском районе Киева нашли мертвым депутата Верховной рады Антона Полякова, сообщила пресс-служба городского управления Нацполиции Украины.Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца, заявили в офисе генпрокурора по результатам вскрытия. Сейчас следствие ожидает итоги других судебно-медицинских исследований.СМИ пишут, что полиция отрабатывает две основные версии: либо Поляков сам отравился чем-то, либо его отравили.Парламентарий от партии "Слуга народа" Галина Янченко рассказала, что ее коллегу нашли в машине, которую остановили за нарушение правил дорожного движения. "По информации патрульных, его тошнило, а потом начались конвульсии", — написала она в Facebook.Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".В соцсетях депутаты Рады выражают соболезнования в связи со случившимся. Один из них — Евгений Шевченко — заявил, что не верит в естественную смерть Полякова. По его словам, тот был абсолютно здоров, занимался бегом и постоянно конфликтовал с разными политиками.Другой парламентарий — член группы "Партия "За будущее" Сергей Рудык — сказал, что общался с Поляковым накануне и он не выглядел больным. В ноябре 2019 года фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Полякова и Анну Скороход за систематическое голосование вразрез с позицией партии и несогласие с ее руководством по чувствительным вопросам. С тех пор депутат был беспартийным. Он также возглавлял организацию "Украинский центр противодействия преступности и коррупции".

https://ria.ru/20191215/1562411565.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, национальная полиция украины, антон поляков (депутат рады), смерть депутата верховной рады полякова