https://ria.ru/20211008/polyakov-1753622031.html

Генпрокурор Украины прокомментировала смерть депутата Рады Полякова

Генпрокурор Украины прокомментировала смерть депутата Рады Полякова - РИА Новости, 08.10.2021

Генпрокурор Украины прокомментировала смерть депутата Рады Полякова

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал позднее скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков, изъяли, водителя РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:03

2021-10-08T10:03

2021-10-08T10:23

в мире

украина

киев

верховная рада украины

ирина венедиктова

антон поляков (депутат рады)

смерть депутата верховной рады полякова

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал позднее скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков, изъяли, водителя допрашивают.Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым в Киеве, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть"."Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", - написала Венедиктова в Facebook.По ее словам, причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, ирина венедиктова, антон поляков (депутат рады), смерть депутата верховной рады полякова