10:03 08.10.2021 (обновлено: 10:23 08.10.2021)
Генпрокурор Украины прокомментировала смерть депутата Рады Полякова
Генпрокурор Украины Венедиктова пообещала найти истину в деле о смерти депутата Полякова
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что автомобиль такси, в котором ехал позднее скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков, изъяли, водителя допрашивают.
Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым в Киеве, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".
"Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине", - написала Венедиктова в Facebook.
По ее словам, причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы.
"Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи. Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", - добавила генпрокурор.
В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.