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https://ria.ru/20211008/mussolini-1753682276.html
В Италии возникла дискуссия из-за результата внучки Муссолини на выборах
В Италии возникла дискуссия из-за результата внучки Муссолини на выборах - РИА Новости, 08.10.2021
В Италии возникла дискуссия из-за результата внучки Муссолини на выборах
В итальянских СМИ и социальных сетях развернулась оживленная дискуссия вокруг того факта, что внучка дуче Ракеле Муссолини в ходе частичных административных... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:14
2021-10-08T14:14
в мире
бенито муссолини
италия
рим
алессандра муссолини
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РИМ, 8 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. В итальянских СМИ и социальных сетях развернулась оживленная дискуссия вокруг того факта, что внучка дуче Ракеле Муссолини в ходе частичных административных выборов в Риме 3-4 октября набрала наибольшее количество голосов среди кандидатов, баллотировавшихся в столичный городской совет.Кандидатуру 47-летнего политика выдвинула правая оппозиционная партия "Братья Италии". Муссолини, которая уже была членом горсовета Рима в предыдущие пять лет, набрала на нынешних выборах 6522 голоса, больше чем любой другой из кандидатов в коммунальные советники. Этот факт немедленно начали комментировать в соцсетях, причем в основном в сугубо негативном ключе. Общий смысл критики сводился к тому, что ни в одной другой стране мира с внучкой фашистского диктатора такого не могло бы произойти.Критические, а порой и весьма язвительные комментарии появились в этой связи и в некоторых местных СМИ. "Если партия выдвигает на выборах человека, которого зовут Муссолини, она делает это, чтобы привлечь голоса тех, кто оплакивает Муссолини. Точка", - написал известный журналист, колумнист миланской газеты Corriere della Sera Массимо Грамеллини.В ответ на эту критику Ракеле заявила, что, голосуя за нее, римляне руководствовались отнюдь не ее фамилией, а ее работой на благо горожан. В интервью газете Il Giornale она подчеркнула, что в ее партии "нет места расовой ненависти, тоталитарным тенденциям или исторической ностальгии".Однако эти слова прозвучали не совсем убедительно на фоне громкого скандала, который разразился в Италии неделю назад после того, как по ТВ было показано журналистское расследование, свидетельствующие о незаконном финансировании политической деятельности, а также о расистских и антисемитских взглядах одного из видных функционеров "Братьев Италии", руководителя делегации партии в Европарламенте Карло Фиданцы.Вопрос о том, кто в ближайшие пять лет будет управлять Римом, решится только во втором туре коммунальных выборов, которые пройдут на Апеннинах 17-18 октября. За место мэра Вечного города будут бороться кандидат правоцентристской коалиции Энрико Микетти и выдвиженец левых сил Роберто Гуалтьери, показавшие лучшие результаты в первом туре.Муссолини заявила, что полемика вокруг голосования за ее кандидатуру не должна навредить Микетти во втором туре, подчеркнув, что он может стать "идеальным мэром".Ракеле Муссолини является дочерью от второго брака сына дуче, известного джазового музыканта Романо Муссолини. Ее единокровная сестра Алессандра Муссолини также активно занималась политической деятельностью. Она пять раз избиралась депутатом национального парламента, один раз – сенатором и дважды – европарламентарием. Однако на выборах в Европарламент в 2019 году она потерпела поражение и увлеклась танцами. В декабре прошлого года Алессандра объявила о завершении политической карьеры, признавшись, что к этому решению ее подтолкнуло участие в популярной телепрограмме "Танцуя со звездами".
https://ria.ru/20210930/panina-1752488242.html
https://ria.ru/20201218/mussolini-1589826035.html
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в мире, бенито муссолини, италия, рим, алессандра муссолини
14:14 08.10.2021
 
В Италии возникла дискуссия из-за результата внучки Муссолини на выборах

В Италии возникла дискуссия из-за высокого результата внучки Муссолини на выборах в Риме

© Фото : @rachele_mussolini/InstagramРакеле Муссолини
Ракеле Муссолини - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : @rachele_mussolini/Instagram
Читать ria.ru в
РИМ, 8 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. В итальянских СМИ и социальных сетях развернулась оживленная дискуссия вокруг того факта, что внучка дуче Ракеле Муссолини в ходе частичных административных выборов в Риме 3-4 октября набрала наибольшее количество голосов среди кандидатов, баллотировавшихся в столичный городской совет.
Кандидатуру 47-летнего политика выдвинула правая оппозиционная партия "Братья Италии". Муссолини, которая уже была членом горсовета Рима в предыдущие пять лет, набрала на нынешних выборах 6522 голоса, больше чем любой другой из кандидатов в коммунальные советники. Этот факт немедленно начали комментировать в соцсетях, причем в основном в сугубо негативном ключе. Общий смысл критики сводился к тому, что ни в одной другой стране мира с внучкой фашистского диктатора такого не могло бы произойти.
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Критические, а порой и весьма язвительные комментарии появились в этой связи и в некоторых местных СМИ. "Если партия выдвигает на выборах человека, которого зовут Муссолини, она делает это, чтобы привлечь голоса тех, кто оплакивает Муссолини. Точка", - написал известный журналист, колумнист миланской газеты Corriere della Sera Массимо Грамеллини.
В ответ на эту критику Ракеле заявила, что, голосуя за нее, римляне руководствовались отнюдь не ее фамилией, а ее работой на благо горожан. В интервью газете Il Giornale она подчеркнула, что в ее партии "нет места расовой ненависти, тоталитарным тенденциям или исторической ностальгии".
Однако эти слова прозвучали не совсем убедительно на фоне громкого скандала, который разразился в Италии неделю назад после того, как по ТВ было показано журналистское расследование, свидетельствующие о незаконном финансировании политической деятельности, а также о расистских и антисемитских взглядах одного из видных функционеров "Братьев Италии", руководителя делегации партии в Европарламенте Карло Фиданцы.
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Вопрос о том, кто в ближайшие пять лет будет управлять Римом, решится только во втором туре коммунальных выборов, которые пройдут на Апеннинах 17-18 октября. За место мэра Вечного города будут бороться кандидат правоцентристской коалиции Энрико Микетти и выдвиженец левых сил Роберто Гуалтьери, показавшие лучшие результаты в первом туре.
Муссолини заявила, что полемика вокруг голосования за ее кандидатуру не должна навредить Микетти во втором туре, подчеркнув, что он может стать "идеальным мэром".
Ракеле Муссолини является дочерью от второго брака сына дуче, известного джазового музыканта Романо Муссолини. Ее единокровная сестра Алессандра Муссолини также активно занималась политической деятельностью. Она пять раз избиралась депутатом национального парламента, один раз – сенатором и дважды – европарламентарием. Однако на выборах в Европарламент в 2019 году она потерпела поражение и увлеклась танцами. В декабре прошлого года Алессандра объявила о завершении политической карьеры, признавшись, что к этому решению ее подтолкнуло участие в популярной телепрограмме "Танцуя со звездами".
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