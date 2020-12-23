https://ria.ru/20201223/mussolini-1590599783.html
Внучка Муссолини завершила политическую карьеру
Внучка Муссолини завершила политическую карьеру
Внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини объявила о завершении политической карьеры и призналась, что к этому решению ее подтолкнуло РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:43
2020-12-23T16:43
2020-12-23T16:43
европарламент
алессандра муссолини
софи лорен
сильвио берлускони
италия
в мире
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РИМ, 23 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини объявила о завершении политической карьеры и призналась, что к этому решению ее подтолкнуло участие в популярной телепрограмме "Танцуя со звездами".Будучи весьма известным политиком, Муссолини в 2020 году пришла в популярную телепрограмму, где должна была выступать в дуэте с профессиональным танцором. Несмотря на неумение танцевать, в этом предприятии ей, безусловно, помог опыт молодости, когда с подачи своей тети, выдающейся актрисы Софии Лорен она работала фотомоделью, снималась в кино и даже записала альбом романтических песен под названием Amore.Однако позднее Муссолини полностью погрузилась в бурную политическую жизнь, создала собственное движение "Социальное действие" и играла довольно заметную роль в стане правых сил Италии. Она пять раз избиралась депутатом национального парламента, один раз – сенатором и дважды – европарламентарием. В последние годы Алессандра была членом партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", однако на выборах в Европарламент в 2019 году она потерпела поражение и впервые за многие годы у нее появилось свободное время.Алессандра призналась, что пока не совсем представляет, чем она будет заниматься в ближайшее время. "Мы пережили такой год, который учит нас, что не стоит строить планы и проекты", - отметила она. Что касается пандемии COVID-19, то Муссолини выразила уверенность в том, что итальянцы пройдут это испытание и заявила: "Коронавирус нас не согнет". Она также заверила, что обязательно сделает прививку от инфекции, как только вакцина от COVID-19 станет доступной в Италии.
https://ria.ru/20200701/1573744490.html
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европарламент, алессандра муссолини, софи лорен, сильвио берлускони, италия, в мире