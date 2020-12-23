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Внучка Муссолини завершила политическую карьеру
Внучка Муссолини завершила политическую карьеру
Внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини объявила о завершении политической карьеры и призналась, что к этому решению ее подтолкнуло РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T16:43
2020-12-23T16:43
европарламент
алессандра муссолини
софи лорен
сильвио берлускони
италия
в мире
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РИМ, 23 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини объявила о завершении политической карьеры и призналась, что к этому решению ее подтолкнуло участие в популярной телепрограмме "Танцуя со звездами".Будучи весьма известным политиком, Муссолини в 2020 году пришла в популярную телепрограмму, где должна была выступать в дуэте с профессиональным танцором. Несмотря на неумение танцевать, в этом предприятии ей, безусловно, помог опыт молодости, когда с подачи своей тети, выдающейся актрисы Софии Лорен она работала фотомоделью, снималась в кино и даже записала альбом романтических песен под названием Amore.Однако позднее Муссолини полностью погрузилась в бурную политическую жизнь, создала собственное движение "Социальное действие" и играла довольно заметную роль в стане правых сил Италии. Она пять раз избиралась депутатом национального парламента, один раз – сенатором и дважды – европарламентарием. В последние годы Алессандра была членом партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", однако на выборах в Европарламент в 2019 году она потерпела поражение и впервые за многие годы у нее появилось свободное время.Алессандра призналась, что пока не совсем представляет, чем она будет заниматься в ближайшее время. "Мы пережили такой год, который учит нас, что не стоит строить планы и проекты", - отметила она. Что касается пандемии COVID-19, то Муссолини выразила уверенность в том, что итальянцы пройдут это испытание и заявила: "Коронавирус нас не согнет". Она также заверила, что обязательно сделает прививку от инфекции, как только вакцина от COVID-19 станет доступной в Италии.
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европарламент, алессандра муссолини, софи лорен, сильвио берлускони, италия, в мире

Внучка Муссолини завершила политическую карьеру

16:43 23.12.2020
 
© AFP 2020 / Alberto PizzoliАлессандра Муссолини
Алессандра Муссолини - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
© AFP 2020 / Alberto Pizzoli
Читать ria.ru в
РИМ, 23 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини объявила о завершении политической карьеры и призналась, что к этому решению ее подтолкнуло участие в популярной телепрограмме "Танцуя со звездами".

"Это был фантастический опыт. Раньше я никогда не танцевала, и не занималась на курсах танцев. В своем роде это был также экстремальный опыт, потому что мне пришлось учиться хореографии у профессионала. Однако это позволило мне познать многие аспекты собственной личности, о которых я не догадывалась и которые, видимо, были скрыты", - рассказала Алессандра в интервью, которое опубликовала в среду римская газета Il Tempo.

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Будучи весьма известным политиком, Муссолини в 2020 году пришла в популярную телепрограмму, где должна была выступать в дуэте с профессиональным танцором. Несмотря на неумение танцевать, в этом предприятии ей, безусловно, помог опыт молодости, когда с подачи своей тети, выдающейся актрисы Софии Лорен она работала фотомоделью, снималась в кино и даже записала альбом романтических песен под названием Amore.
Однако позднее Муссолини полностью погрузилась в бурную политическую жизнь, создала собственное движение "Социальное действие" и играла довольно заметную роль в стане правых сил Италии. Она пять раз избиралась депутатом национального парламента, один раз – сенатором и дважды – европарламентарием. В последние годы Алессандра была членом партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", однако на выборах в Европарламент в 2019 году она потерпела поражение и впервые за многие годы у нее появилось свободное время.

"Политика – это был цикл, который завершен. Естественно, для меня это было важно. Очевидно, что у человека, который долгое время занимается политикой, этот опыт остается внутри. Но циклы начинаются и заканчиваются. Нужно быть всегда готовыми и открытыми к новому и никогда ни о чем не жалеть, потому что это совершенно бесполезно", - подчеркнула Муссолини.

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Алессандра призналась, что пока не совсем представляет, чем она будет заниматься в ближайшее время. "Мы пережили такой год, который учит нас, что не стоит строить планы и проекты", - отметила она. Что касается пандемии COVID-19, то Муссолини выразила уверенность в том, что итальянцы пройдут это испытание и заявила: "Коронавирус нас не согнет". Она также заверила, что обязательно сделает прививку от инфекции, как только вакцина от COVID-19 станет доступной в Италии.
 
ЕвропарламентАлессандра МуссолиниСофи ЛоренСильвио БерлускониИталияВ мире
 
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