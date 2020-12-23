https://ria.ru/20201223/mussolini-1590599783.html

Внучка Муссолини завершила политическую карьеру

Внучка Муссолини завершила политическую карьеру

Внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини объявила о завершении политической карьеры и призналась, что к этому решению ее подтолкнуло РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T16:43

2020-12-23T16:43

2020-12-23T16:43

европарламент

алессандра муссолини

софи лорен

сильвио берлускони

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148347/45/1483474565_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_4b52b446ee4c03f26590c261d1a5d408.jpg

РИМ, 23 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини объявила о завершении политической карьеры и призналась, что к этому решению ее подтолкнуло участие в популярной телепрограмме "Танцуя со звездами".Будучи весьма известным политиком, Муссолини в 2020 году пришла в популярную телепрограмму, где должна была выступать в дуэте с профессиональным танцором. Несмотря на неумение танцевать, в этом предприятии ей, безусловно, помог опыт молодости, когда с подачи своей тети, выдающейся актрисы Софии Лорен она работала фотомоделью, снималась в кино и даже записала альбом романтических песен под названием Amore.Однако позднее Муссолини полностью погрузилась в бурную политическую жизнь, создала собственное движение "Социальное действие" и играла довольно заметную роль в стане правых сил Италии. Она пять раз избиралась депутатом национального парламента, один раз – сенатором и дважды – европарламентарием. В последние годы Алессандра была членом партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", однако на выборах в Европарламент в 2019 году она потерпела поражение и впервые за многие годы у нее появилось свободное время.Алессандра призналась, что пока не совсем представляет, чем она будет заниматься в ближайшее время. "Мы пережили такой год, который учит нас, что не стоит строить планы и проекты", - отметила она. Что касается пандемии COVID-19, то Муссолини выразила уверенность в том, что итальянцы пройдут это испытание и заявила: "Коронавирус нас не согнет". Она также заверила, что обязательно сделает прививку от инфекции, как только вакцина от COVID-19 станет доступной в Италии.

https://ria.ru/20200701/1573744490.html

https://ria.ru/20201104/biden-1582943538.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, алессандра муссолини, софи лорен, сильвио берлускони, италия, в мире