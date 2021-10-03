https://ria.ru/20211003/italiya-1752845661.html

В Италии начались частичные административные выборы

В Италии начались частичные административные выборы - РИА Новости, 03.10.2021

В Италии начались частичные административные выборы

В 7 часов утра (08.00 мск) в воскресенье в Италии открылись двери избирательных участков: более 12 миллионов избирателей могут в течение полутора дней принять... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T08:45

2021-10-03T08:45

2021-10-03T08:45

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РИМ, 3 окт – РИА Новости. В 7 часов утра (08.00 мск) в воскресенье в Италии открылись двери избирательных участков: более 12 миллионов избирателей могут в течение полутора дней принять участие в частичных административных выборах.Итальянцам предстоит переизбрать мэров и членов коммунальных советов 1192 городов и селений: от самой маленькой коммуны страны Мортероне, где проживают всего 32 человека, до четырех крупнейших городов Италии – Рима, Милана, Неаполя и Турина. Кроме того, одновременно проходят выборы президента и регионального совета южноитальянской области Калабрия, а также голосование по двум округам в Палату депутатов национального парламента в Риме и Сиене.Внимание политических наблюдателей приковано, прежде всего, к выборам в 11 наиболее крупных городах страны. Помимо четырех итальянских мегаполисов речь идет о еще двух областных центрах (Болонье и Триесте), а также о городах Латина, Новара, Равенна, Римини и Салерно, население каждого из которых превышает 100 тысяч человек.Согласно действующему в Италии законодательству, мэры избираются прямым голосованием, причем в городах с населением больше 15 тысяч человек для победы кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс 1 голос. Если этого не произойдет, имя градоначальника будет определено во втором туре выборов 17-18 октября, когда на голосование будут выставлены кандидатуры двух претендентов, получивших лучшие результаты в первом туре.Несмотря на благоприятную эпидемическую ситуацию, выборы проходят при строгом соблюдении мер, установленных медицинскими властями Италии. Перед входом на избирательный участок граждане должны надеть медицинскую маску, а также использовать антисептический гель для рук. Однако предъявлять электронный COVID-сертификат избирателем не нужно. На самом участке требуется соблюдать социальную дистанцию.Избирательные участки на Апеннинах закроются в 15.00 (16.00 мск) в понедельник. Сразу после этого будут обнародованы результаты первых exit poll.

https://rsport.ria.ru/20190624/1555871476.html

https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751549110.html

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в мире, италия, милан, калабрия