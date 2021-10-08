https://ria.ru/20211008/leschenko-1753638816.html

Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе

Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе - РИА Новости, 08.10.2021

Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе

Лев Лещенко в передаче "Вечерний Ургант" рассказал о новом формате своего творчества. Он планирует впервые выступить в одном из московских клубов. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:55

2021-10-08T11:55

2021-10-08T11:55

шоубиз

рэп

лев лещенко

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лев Лещенко в передаче "Вечерний Ургант" рассказал о новом формате своего творчества. Он планирует впервые выступить в одном из московских клубов.Ранее Лещенко и Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Артист признался, что не против современной музыки.Ранее Лещенко объяснил, почему не захотел усыновлять ребенка.

https://ria.ru/20210401/zaytsev-1603776013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэп, лев лещенко, знаменитости, музыка