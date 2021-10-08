Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе
Лев Лещенко рассказал о стриптизе и любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе
© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко во время записи онлайн-концерта "Песни Великой Победы" на Первом канале
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лев Лещенко в передаче "Вечерний Ургант" рассказал о новом формате своего творчества. Он планирует впервые выступить в одном из московских клубов.
"Немножко меняю формат. Раньше в Кремле же пели, а теперь Кремль занят рэперами, шансоном, а я переехал в клуб. Публика будет другая – больше молодых. Я думаю, что клубы и раньше были, просто другого формата – был клуб работников торговли, клуб милиции, сельский клуб. Сейчас в клубах музыка, громко разговаривают, стриптиз… но меня жена туда не пускает", – отметил певец.
Ранее Лещенко и Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Артист признался, что не против современной музыки.
"Я к рэпу тяготею давно очень. Мы же Маяковского любим, а это первый рэп", – заключил артист.
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