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Шоубиз
https://ria.ru/20211008/leschenko-1753638816.html
Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе
Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе - РИА Новости, 08.10.2021
Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе
Лев Лещенко в передаче "Вечерний Ургант" рассказал о новом формате своего творчества. Он планирует впервые выступить в одном из московских клубов. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:55
2021-10-08T11:55
шоубиз
рэп
лев лещенко
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лев Лещенко в передаче "Вечерний Ургант" рассказал о новом формате своего творчества. Он планирует впервые выступить в одном из московских клубов.Ранее Лещенко и Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Артист признался, что не против современной музыки.Ранее Лещенко объяснил, почему не захотел усыновлять ребенка.
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рэп, лев лещенко, знаменитости, музыка
11:55 08.10.2021
 
Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе

Лев Лещенко рассказал о стриптизе и любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе

© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко во время записи онлайн-концерта "Песни Великой Победы" на Первом канале
Певец Лев Лещенко во время записи онлайн-концерта Песни Великой Победы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Лев Лещенко в передаче "Вечерний Ургант" рассказал о новом формате своего творчества. Он планирует впервые выступить в одном из московских клубов.

"Немножко меняю формат. Раньше в Кремле же пели, а теперь Кремль занят рэперами, шансоном, а я переехал в клуб. Публика будет другая – больше молодых. Я думаю, что клубы и раньше были, просто другого формата – был клуб работников торговли, клуб милиции, сельский клуб. Сейчас в клубах музыка, громко разговаривают, стриптиз… но меня жена туда не пускает", – отметил певец.

Ранее Лещенко и Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Артист признался, что не против современной музыки.

"Я к рэпу тяготею давно очень. Мы же Маяковского любим, а это первый рэп", – заключил артист.

Ранее Лещенко объяснил, почему не захотел усыновлять ребенка.
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