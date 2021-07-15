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"Мы будем жить": Лев Лещенко записал дуэт с рэпером Loc-Dog
"Мы будем жить": Лев Лещенко записал дуэт с рэпером Loc-Dog - РИА Новости, 15.07.2021
"Мы будем жить": Лев Лещенко записал дуэт с рэпером Loc-Dog
Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Песня называется "Мы будем жить". Об этом хип-хоп-исполнитель рассказал на своей странице в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T12:06
2021-07-15T12:06
2021-07-15T12:55
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Песня называется "Мы будем жить". Об этом хип-хоп-исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.Музыканты уже выпустили клип на совместную композицию. В ролике показано, как к своей цели, преодолевая выпавшие на их пути препятствия, идут совсем еще юная футболистка, балерина, баскетболист. Героями клипа также стали участники детского хора и офисный работник, мечтающий стать альпинистом. "Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств, помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями, я искал в этой толпе давно забытую искренность. Зажигая сам себя искрами", — зачитывает Loc-Dog. "Я знаю, все непросто, здесь часто все не так, и дотянуться к звездам вновь мешает суета", — подхватывает Лещенко. Фанатам совместное творчество музыкантов понравилось. "Оу, как же это слишком по-доброму для 21-го года", "Лочи молодец. Не ноет, как все плохо, не орет, какой он топ. Просто мотивирует быть лучше. Правильный посыл", "Лев Валерьянович, вы супер! Отличный тандем!", "Ничего себе дуэт, как неожиданно, но очень органично получилось️. Супер!", "Шикарно! Свет, добро, улыбка! Огромное уважение Льву Валерьяночу! Большое спасибо Александру Жвакину", — пишут пользователи в комментариях к видео.
https://ria.ru/20210604/klip-1735408387.html
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музыка, новости культуры, лев лещенко
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Песня называется "Мы будем жить". Об этом хип-хоп-исполнитель рассказал
на своей странице в Instagram.
"В моем поколении уважение к старшим — это принцип, который не обсуждается. В юности я был полон протеста, но чем старше становлюсь — тем больше становится желания перенимать опыт. Мне казалось, что к этому времени я все уже буду знать, а появляется только больше вопросов", — делится рэпер.
Музыканты уже выпустили клип на совместную композицию. В ролике показано, как к своей цели, преодолевая выпавшие на их пути препятствия, идут совсем еще юная футболистка, балерина, баскетболист. Героями клипа также стали участники детского хора и офисный работник, мечтающий стать альпинистом.
"Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств, помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями, я искал в этой толпе давно забытую искренность. Зажигая сам себя искрами", — зачитывает Loc-Dog.
"Я знаю, все непросто, здесь часто все не так, и дотянуться к звездам вновь мешает суета", — подхватывает Лещенко.
Фанатам совместное творчество музыкантов понравилось.
"Оу, как же это слишком по-доброму для 21-го года", "Лочи молодец. Не ноет, как все плохо, не орет, какой он топ. Просто мотивирует быть лучше. Правильный посыл", "Лев Валерьянович, вы супер! Отличный тандем!", "Ничего себе дуэт, как неожиданно, но очень органично получилось️. Супер!", "Шикарно! Свет, добро, улыбка! Огромное уважение Льву Валерьяночу! Большое спасибо Александру Жвакину", — пишут пользователи в комментариях к видео.