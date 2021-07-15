https://ria.ru/20210715/leschenko-1741338159.html

"Мы будем жить": Лев Лещенко записал дуэт с рэпером Loc-Dog

"Мы будем жить": Лев Лещенко записал дуэт с рэпером Loc-Dog - РИА Новости, 15.07.2021

"Мы будем жить": Лев Лещенко записал дуэт с рэпером Loc-Dog

Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Песня называется "Мы будем жить". Об этом хип-хоп-исполнитель рассказал на своей странице в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T12:06

2021-07-15T12:06

2021-07-15T12:55

культура

музыка

новости культуры

лев лещенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741336006_29:0:3090:1722_1920x0_80_0_0_a200b5116d55e2092d37b7a564c1aea7.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Лев Лещенко и рэпер Loc-Dog (Александр Жвакин) записали дуэт. Песня называется "Мы будем жить". Об этом хип-хоп-исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.Музыканты уже выпустили клип на совместную композицию. В ролике показано, как к своей цели, преодолевая выпавшие на их пути препятствия, идут совсем еще юная футболистка, балерина, баскетболист. Героями клипа также стали участники детского хора и офисный работник, мечтающий стать альпинистом. "Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств, помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями, я искал в этой толпе давно забытую искренность. Зажигая сам себя искрами", — зачитывает Loc-Dog. "Я знаю, все непросто, здесь часто все не так, и дотянуться к звездам вновь мешает суета", — подхватывает Лещенко. Фанатам совместное творчество музыкантов понравилось. "Оу, как же это слишком по-доброму для 21-го года", "Лочи молодец. Не ноет, как все плохо, не орет, какой он топ. Просто мотивирует быть лучше. Правильный посыл", "Лев Валерьянович, вы супер! Отличный тандем!", "Ничего себе дуэт, как неожиданно, но очень органично получилось️. Супер!", "Шикарно! Свет, добро, улыбка! Огромное уважение Льву Валерьяночу! Большое спасибо Александру Жвакину", — пишут пользователи в комментариях к видео.

https://ria.ru/20210604/klip-1735408387.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, лев лещенко