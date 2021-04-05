https://ria.ru/20210405/leschenko-1604280678.html

Ирина и Лев Лещенко объяснили, почему не захотели усыновлять ребенка

Ирина и Лев Лещенко объяснили, почему не захотели усыновлять ребенка

Ирина и Лев Лещенко в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказали о том, что скрепляет их брак, и почему они не... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T13:46

2021-04-05T13:46

2021-04-05T13:53

борис корчевников

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ирина и Лев Лещенко в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказали о том, что скрепляет их брак, и почему они не решились на усыновление ребенка.Лев Валерьянович и Ирина Павловна вместе уже больше 40 лет, но детей у пары нет. Певец поясняет, что они хотели стать родителями, но не получалось, а таких возможностей, которые дает современная медицина, в советские времена не было.На вопрос, как они переживали эту ситуацию, Ирина Павловна признается, что "был момент разочарования и отчаяния".Лев Валерьянович всегда нежно поддерживал жену, но об усыновлении ребенка она "никогда не думала".Ирина вспоминает историю, которую часто рассказывала ее мама: семья инженера завода взяла из детдома девочку. Когда приемная дочь подросла, ей "все тяжело давалось".Успешные родители очень тяжело это переживали, и закончилось все плохо: у приемного отца случился инфаркт.Супруга Льва Лещенко признается: у нее "на уровне ощущения" осталось воспоминание, что такая беда может быть.Кроме того, по ее словам, в советское время "люди были под своеобразным колпаком".

https://ria.ru/20201025/leschenko-1581464941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис корчевников, россия-1 (телеканал), знаменитости, звезды, лев лещенко, дети, семья