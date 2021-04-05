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Шоубиз
https://ria.ru/20210405/leschenko-1604280678.html
Ирина и Лев Лещенко объяснили, почему не захотели усыновлять ребенка
Ирина и Лев Лещенко объяснили, почему не захотели усыновлять ребенка
Ирина и Лев Лещенко в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказали о том, что скрепляет их брак, и почему они не... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T13:46
2021-04-05T13:53
борис корчевников
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шоубиз
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лев лещенко
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ирина и Лев Лещенко в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказали о том, что скрепляет их брак, и почему они не решились на усыновление ребенка.Лев Валерьянович и Ирина Павловна вместе уже больше 40 лет, но детей у пары нет. Певец поясняет, что они хотели стать родителями, но не получалось, а таких возможностей, которые дает современная медицина, в советские времена не было.На вопрос, как они переживали эту ситуацию, Ирина Павловна признается, что "был момент разочарования и отчаяния".Лев Валерьянович всегда нежно поддерживал жену, но об усыновлении ребенка она "никогда не думала".Ирина вспоминает историю, которую часто рассказывала ее мама: семья инженера завода взяла из детдома девочку. Когда приемная дочь подросла, ей "все тяжело давалось".Успешные родители очень тяжело это переживали, и закончилось все плохо: у приемного отца случился инфаркт.Супруга Льва Лещенко признается: у нее "на уровне ощущения" осталось воспоминание, что такая беда может быть.Кроме того, по ее словам, в советское время "люди были под своеобразным колпаком".
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борис корчевников, россия-1 (телеканал), знаменитости, звезды, лев лещенко, дети, семья

Ирина и Лев Лещенко объяснили, почему не захотели усыновлять ребенка

13:46 05.04.2021 (обновлено: 13:53 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко с супругой Ириной
Певец Лев Лещенко с супругой Ириной - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ирина и Лев Лещенко в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" рассказали о том, что скрепляет их брак, и почему они не решились на усыновление ребенка.
Лев Валерьянович и Ирина Павловна вместе уже больше 40 лет, но детей у пары нет. Певец поясняет, что они хотели стать родителями, но не получалось, а таких возможностей, которые дает современная медицина, в советские времена не было.
"Но это жизнь. Я считаю, что выше любви ничего не может быть. Мы сохранили свои чувства – это самое главное", – говорит Лев Лещенко.
На вопрос, как они переживали эту ситуацию, Ирина Павловна признается, что "был момент разочарования и отчаяния".
"Была обида какая-то даже: почему у всех так, а у меня не так?" – вспоминает супруга артиста.
Лев Валерьянович всегда нежно поддерживал жену, но об усыновлении ребенка она "никогда не думала".
Ирина вспоминает историю, которую часто рассказывала ее мама: семья инженера завода взяла из детдома девочку. Когда приемная дочь подросла, ей "все тяжело давалось".
Успешные родители очень тяжело это переживали, и закончилось все плохо: у приемного отца случился инфаркт.
Супруга Льва Лещенко признается: у нее "на уровне ощущения" осталось воспоминание, что такая беда может быть.
Кроме того, по ее словам, в советское время "люди были под своеобразным колпаком".

"Какие-то вещи стеснялись обсуждать, и очень многое оставалось не проясненным даже в семье. Это было не принято. В каком-то смысле мы – жертвы", – говорит Ирина и добавляет, что в тот период жизни они с супругом не были готовы к тому, чтобы усыновить ребенка.

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