https://ria.ru/20211007/usnul-1753536936.html
Порошенко уснул на рабочем месте
Порошенко заснул на заседании Рады - РИА Новости, 07.10.2021
Порошенко уснул на рабочем месте
Экс-президент Украины Петр Порошенко заснул на заседании Верховной рады, посвященном отставке спикера Дмитрия Разумкова, сообщили "Вести.ua". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:25
2021-10-07T16:25
2021-10-07T21:09
в мире
украина
верховная рада украины
петр порошенко
европейская солидарность
ситуация на украине
дмитрий разумков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заснул на заседании Верховной рады, посвященном отставке спикера Дмитрия Разумкова, сообщили "Вести.ua".На фотографии, опубликованной порталом, видно, как бывший украинский лидер сидит с закрытыми глазами и опущенной головой. При этом непонятно, как долго он просидел в таком положении.Порошенко не первый раз привлекает внимание СМИ и пользователей соцсетей подобным образом: в сентябре 2019 года уснувший на заседании Рады глава партии "Европейская солидарность" попал на видео.Сегодня украинский парламент отправил в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах.
https://ria.ru/20210824/zelenka-1747066506.html
https://ria.ru/20211004/ukraina-1752522609.html
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в мире, украина, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, ситуация на украине, дмитрий разумков
16:25 07.10.2021 (обновлено: 21:09 07.10.2021)
Порошенко заснул на заседании Рады
"Вести.ua": экс-президент Украины Порошенко уснул во время заседания Рады