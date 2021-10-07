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Порошенко уснул на рабочем месте
Порошенко заснул на заседании Рады - РИА Новости, 07.10.2021
Порошенко уснул на рабочем месте
Экс-президент Украины Петр Порошенко заснул на заседании Верховной рады, посвященном отставке спикера Дмитрия Разумкова, сообщили "Вести.ua". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:25
2021-10-07T21:09
в мире
украина
верховная рада украины
петр порошенко
европейская солидарность
ситуация на украине
дмитрий разумков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заснул на заседании Верховной рады, посвященном отставке спикера Дмитрия Разумкова, сообщили "Вести.ua".На фотографии, опубликованной порталом, видно, как бывший украинский лидер сидит с закрытыми глазами и опущенной головой. При этом непонятно, как долго он просидел в таком положении.Порошенко не первый раз привлекает внимание СМИ и пользователей соцсетей подобным образом: в сентябре 2019 года уснувший на заседании Рады глава партии "Европейская солидарность" попал на видео.Сегодня украинский парламент отправил в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах.
https://ria.ru/20210824/zelenka-1747066506.html
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в мире, украина, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность, ситуация на украине, дмитрий разумков
16:25 07.10.2021 (обновлено: 21:09 07.10.2021)
 
Порошенко заснул на заседании Рады

"Вести.ua": экс-президент Украины Порошенко уснул во время заседания Рады

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заснул на заседании Верховной рады, посвященном отставке спикера Дмитрия Разумкова, сообщили "Вести.ua".
На фотографии, опубликованной порталом, видно, как бывший украинский лидер сидит с закрытыми глазами и опущенной головой. При этом непонятно, как долго он просидел в таком положении.
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
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Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Порошенко не первый раз привлекает внимание СМИ и пользователей соцсетей подобным образом: в сентябре 2019 года уснувший на заседании Рады глава партии "Европейская солидарность" попал на видео.
Сегодня украинский парламент отправил в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьСитуация на УкраинеДмитрий Разумков
 
 
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