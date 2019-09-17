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РИА Новости

"Сидел бы уже дома". В Сети высмеяли "уснувшего" в Раде Порошенко

09:24 17.09.2019 (обновлено: 11:28 17.09.2019)
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пользователи Facebook бурно отреагировали на видео, на котором экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.
Видеоролик опубликовал бывший депутат парламента Александр Онищенко.
На кадрах видно, что Порошенко сидит на заседании с закрытыми глазами.
"Петя устал, не высыпается. Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить", — говорится в подписи.
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"На работе, кстати, хорошо оплачиваемой… Солдат спит, а зарплата капает", — написала Галина Вишенка.
"А вдруг война, а я уставший", — сыронизировал Григорий Ильченко.
"Сидел бы уже дома. Чего ему типа "на работу" шляться? Деньги на жизнь, что ли, зарабатывать приходится?" — добавила Оксана Кирсенко.
"А ходит на работу, штрафа боится", — отметила Ольга Баняс.
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