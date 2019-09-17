"Сидел бы уже дома". В Сети высмеяли "уснувшего" в Раде Порошенко

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пользователи Facebook бурно отреагировали на видео, на котором экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, предположительно, уснул на заседании Верховной рады.

Видеоролик опубликовал бывший депутат парламента Александр Онищенко.

На кадрах видно, что Порошенко сидит на заседании с закрытыми глазами.

"Петя устал, не высыпается. Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить", — говорится в подписи.

"На работе, кстати, хорошо оплачиваемой… Солдат спит, а зарплата капает", — написала Галина Вишенка.

"А вдруг война, а я уставший", — сыронизировал Григорий Ильченко.

"Сидел бы уже дома. Чего ему типа "на работу" шляться? Деньги на жизнь, что ли, зарабатывать приходится?" — добавила Оксана Кирсенко.