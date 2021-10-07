https://ria.ru/20211007/ubiystvo-1753490496.html
В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году - РИА Новости, 07.10.2021
В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении заказного убийства члена криминальной группировки в Петербурге 20 лет назад, сообщает... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:57
2021-10-07T12:57
2021-10-07T12:57
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении заказного убийства члена криминальной группировки в Петербурге 20 лет назад, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники "резонансного" отдела управления уголовного розыска раскрыли заказное убийство 20-летней давности. По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое петербуржцев", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 31 января 2000 года в своем автомобиле на улице Есенина был застрелен 31-летний уроженец города Сланцы, известный в криминальных кругах под кличкой Боб. Как уточнили в пресс-службе, к убийству вышедшего из-под стражи мужчины причастны члены его же группировки, которые не желали платить ему долю дохода от наркоторговли. Заказчик убийства расплатился с исполнителями автомобилем Ford Scorpio, отмечается в сообщении."Все трое предполагаемых участников преступления были задержаны оперативниками в ночь на 7 октября 2021 года по местам проживания. Они переданы в ГСУСК России по Санкт-Петербургу для проведения следственных действий. Организатор, он же заказчик преступления, а также непосредственный исполнитель задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, соучастник находится под подпиской о невыезде", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20210914/ubiystva-1750011993.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
В Петербурге задержали троих мужчин, причастных к заказному убийству 21-летней давности