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Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове - РИА Новости, 07.10.2021
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовные дела о противоправных действиях против... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:21
2021-10-07T11:21
происшествия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовные дела о противоправных действиях против осужденных в Саратовской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных в исправительных учреждениях Саратовской области для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что при расследовании будут проверены и установлены все обстоятельства преступлений, причастные к ним лица, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных.Также следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html
https://ria.ru/20211005/saratov-1753164057.html
саратов
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происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
11:21 07.10.2021
 
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове

Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратовской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовные дела о противоправных действиях против осужденных в Саратовской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных в исправительных учреждениях Саратовской области для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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Случаи издевательств над заключенными в исправительных учреждениях России
Подчеркивается, что при расследовании будут проверены и установлены все обстоятельства преступлений, причастные к ним лица, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных.
Также следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов.
Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 13:42
В Кремле прокомментировали видео с пытками заключенного в Саратове
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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