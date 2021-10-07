https://ria.ru/20211007/saratov-1753470375.html
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове - РИА Новости, 07.10.2021
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовные дела о противоправных действиях против... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:21
2021-10-07T11:21
2021-10-07T11:21
происшествия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовные дела о противоправных действиях против осужденных в Саратовской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных в исправительных учреждениях Саратовской области для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что при расследовании будут проверены и установлены все обстоятельства преступлений, причастные к ним лица, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных.Также следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов.Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил ряд дел – о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
https://ria.ru/20211006/izdevatelstva-1753358667.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратове
Центральный аппарат СК займется делами о пытках осужденных в Саратовской области
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил передать в центральный аппарат СК
уголовные дела о противоправных действиях против осужденных в Саратовской области
, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
.
"Председатель Следственного комитета РФ дал указание передать уголовные дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных в исправительных учреждениях Саратовской области для наиболее полного и объективного расследования в центральный аппарат ведомства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что при расследовании будут проверены и установлены все обстоятельства преступлений, причастные к ним лица, а также другие возможные эпизоды противоправных действий в отношении осужденных.
Также следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения, а также надзирающих и контролирующих органов.
Ранее в YouTube было опубликовано видео с кадрами сексуального насилия и пыток осужденных. Как поясняется в Telegram-канале "Gulagu.net", на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насильственных действий и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.
СК возбудил ряд дел
– о сексуальном насилии и превышении полномочий. ФСИН сообщила об увольнении начальника
тюремной больницы, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.