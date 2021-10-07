https://ria.ru/20211007/sachkov-1753491971.html

Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину

Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину - РИА Новости, 07.10.2021

Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину

В Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Ильи Сачкова к президенту РФ Владимиру Путину, но понимают ее эмоциональное состояние, так как против ее... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T13:03

2021-10-07T13:03

2021-10-07T13:03

общество

group-ib

владимир путин

дмитрий песков

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Ильи Сачкова к президенту РФ Владимиру Путину, но понимают ее эмоциональное состояние, так как против ее сына выдвигаются серьезные обвинения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB, который был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, обратилась к президенту РФ с просьбой о честном разбирательстве по этому делу, ее письмо опубликовано изданием Forbes.На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября.Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.

https://ria.ru/20211007/sachkov-1753476241.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, group-ib, владимир путин, дмитрий песков, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова