Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
Песков: в Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Сачкова Путину
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Кремле не видели письмо матери основателя Group-IB Ильи Сачкова к президенту РФ Владимиру Путину, но понимают ее эмоциональное состояние, так как против ее сына выдвигаются серьезные обвинения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB, который был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, обратилась к президенту РФ с просьбой о честном разбирательстве по этому делу, ее письмо опубликовано изданием Forbes.
"Я из сообщений СМИ еще вчера узнал о том, что якобы такое письмо было направлено, но мне неизвестно как, по каким каналам. Я не видел этого письма у нас в администрации. Я понимаю эмоциональное состояние матери, в отношении ее сына, действительно, выдвигаются очень и очень серьезные обвинения", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, видели ли в Кремле это письмо.
На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Сачкова на два месяца. Решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября.
Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.
Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.