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https://ria.ru/20211006/sachkov-1753328107.html
Мать основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину
Мать основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину - РИА Новости, 06.10.2021
Мать основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину
Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, обратилась к... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:11
2021-10-06T14:34
происшествия
group-ib
россия
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о честном разбирательстве по этому делу, ее письмо опубликовано изданием Forbes."Я, мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем имена заключается измена Родине Сачковым Ильей", - говорится в письме.Мать основателя компании пишет, что ее сын - искренний патриот и глубоко верующий человек. Она убеждена, что он "не мог предать Родину", и выражает опасения, что никто не узнает, справедливы ли обвинения. "Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его", - говорится в письме.На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Илью Сачкова на два месяца по делу о госизмене, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
https://ria.ru/20210930/sachkov-1752574351.html
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происшествия, group-ib, россия, дело основателя group-ib сачкова
14:11 06.10.2021 (обновлено: 14:34 06.10.2021)
 
Мать основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину

Forbes опубликовал письмо матери основателя Group-IB Людмилы Сачковой к Путину

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о честном разбирательстве по этому делу, ее письмо опубликовано изданием Forbes.
"Я, мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем имена заключается измена Родине Сачковым Ильей", - говорится в письме.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
30 сентября, 21:01
Адвокат рассказал, против кого давал показания глава Group-IB Сачков
Мать основателя компании пишет, что ее сын - искренний патриот и глубоко верующий человек. Она убеждена, что он "не мог предать Родину", и выражает опасения, что никто не узнает, справедливы ли обвинения. "Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его", - говорится в письме.
На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Илью Сачкова на два месяца по делу о госизмене, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
Офис компании Group-IB - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 16:12
ОБСЕ заявила, что не санкционировала письмо, опубликованное Group-IB
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.
Компания является официальным партнером Интерпола и Европола, среди ее клиентов - крупнейшие российские и международные финансовые компании, нефтегазовые и промышленные группы, поставщики программных решений, телеком-операторы и государственные структуры.
 
ПроисшествияGroup-IBРоссияДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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