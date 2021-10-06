14:11 06.10.2021 (обновлено: 14:34 06.10.2021)
Мать основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину
Forbes опубликовал письмо матери основателя Group-IB Людмилы Сачковой к Путину
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, который был арестован в рамках уголовного дела о государственной измене, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о честном разбирательстве по этому делу, ее письмо опубликовано изданием Forbes.
"Я, мать Сачкова Ильи, арестованного 28 сентября, ему приписывают государственную измену, не уточняя, в чем она заключается. Но я также являюсь гражданкой России, и с этой позиции я бы хотела знать, в чем имена заключается измена Родине Сачковым Ильей", - говорится в письме.
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Мать основателя компании пишет, что ее сын - искренний патриот и глубоко верующий человек. Она убеждена, что он "не мог предать Родину", и выражает опасения, что никто не узнает, справедливы ли обвинения. "Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его", - говорится в письме.
На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал Илью Сачкова на два месяца по делу о госизмене, решение обжаловано, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. Группа участвовала в проведении международных расследований в сфере киберпреступности.