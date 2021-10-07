https://ria.ru/20211007/prigozhin-1753516822.html

Пригожин призвал не сравнивать Валерию и Бузову

Пригожин призвал не сравнивать Валерию и Бузову - РИА Новости, 07.10.2021

Пригожин призвал не сравнивать Валерию и Бузову

Иосиф Пригожин потребовал не сравнивать мастерство Валерии и Ольги Бузовой, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:15

2021-10-07T15:15

2021-10-07T17:32

шоубиз

эдуард бояков

ольга бузова

валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

мхат имени м. горького

знаменитости

театр

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Иосиф Пригожин потребовал не сравнивать мастерство Валерии и Ольги Бузовой, сообщает "Пятый канал".Ранее худрук МХАТ имени Максима Горького Эдуард Бояков рассказал, что планировал пригласить в скандальный спектакль "Чудесный грузин" Валерию, однако она отказалась. Тогда он позвал в постановку Ольгу Бузову, отметив, что между артистками нет большой "функциональной разницы".Продюсер добавил, что Валерия имеет академическое образование. Кроме того, ей присвоили звание народной артистки России, а его "не дают просто так". Бузова играет в спектакле певицу кабаре. Несмотря на волну критики в ее адрес, в театре решили продлить с ней сотрудничество.

https://ria.ru/20210916/mashkov-1750311961.html

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эдуард бояков, ольга бузова, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, мхат имени м. горького, знаменитости, театр, новости культуры