https://ria.ru/20211007/prigozhin-1753516822.html
Пригожин призвал не сравнивать Валерию и Бузову
Пригожин призвал не сравнивать Валерию и Бузову - РИА Новости, 07.10.2021
Пригожин призвал не сравнивать Валерию и Бузову
Иосиф Пригожин потребовал не сравнивать мастерство Валерии и Ольги Бузовой, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:15
2021-10-07T15:15
2021-10-07T17:32
шоубиз
эдуард бояков
ольга бузова
валерия (алла перфилова)
иосиф пригожин
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знаменитости
театр
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Иосиф Пригожин потребовал не сравнивать мастерство Валерии и Ольги Бузовой, сообщает "Пятый канал".Ранее худрук МХАТ имени Максима Горького Эдуард Бояков рассказал, что планировал пригласить в скандальный спектакль "Чудесный грузин" Валерию, однако она отказалась. Тогда он позвал в постановку Ольгу Бузову, отметив, что между артистками нет большой "функциональной разницы".Продюсер добавил, что Валерия имеет академическое образование. Кроме того, ей присвоили звание народной артистки России, а его "не дают просто так". Бузова играет в спектакле певицу кабаре. Несмотря на волну критики в ее адрес, в театре решили продлить с ней сотрудничество.
https://ria.ru/20210916/mashkov-1750311961.html
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РИА Новости
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эдуард бояков, ольга бузова, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин, мхат имени м. горького, знаменитости, театр, новости культуры
15:15 07.10.2021 (обновлено: 17:32 07.10.2021)
Пригожин призвал не сравнивать Валерию и Бузову
Иосиф Пригожин призвал не сравнивать уровень мастерства Валерии и Ольги Бузовой