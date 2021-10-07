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Россия не будет добиваться углеродной нейтральности любой ценой
Россия не будет добиваться углеродной нейтральности любой ценой - РИА Новости, 07.10.2021
Россия не будет добиваться углеродной нейтральности любой ценой
Минэкономразвития в рамках работы над стратегией низкоуглеродного развития убрало ориентиры по выходу России на углеродную нейтральность до 2050 года, сообщил... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:20
2021-10-07T18:44
экономика
экология
климат
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минэкономразвития в рамках работы над стратегией низкоуглеродного развития убрало ориентиры по выходу России на углеродную нейтральность до 2050 года, сообщил журналистам представитель министерства.На этой неделе проект Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года обсуждался на совещании у президента."В правительство вариант внесен - мы его сейчас обсуждаем и дорабатываем. До конца октября эту работу закончим. У нас нет нейтральности, мы вопрос нейтральности не обсуждаем. Мы вопрос о нейтральности пока сняли, чтобы наша экономика не понесла лишних потерь, чтобы это не отразилось на доходах граждан", - сказал представитель министерства.По словам представителя Минэкономразвития, основная цель стратегии - понять, как низкоуглеродная повестка повлияет на экономику России, и что необходимо сделать, чтобы сохранить достигнутые темпы экономического роста, не переложить издержки за достижение углеродной нейтральности на граждан."Климатическая повестка будет влиять (на экономику - ред.), но это не значит, что ее влияние мгновенное. Мы видим уже влияние на структуру экспорта где-то к 2030 году. Это не всегда со знаком минус. Мы понимаем, что у нас в зоне риска - уголь, но в то же время видим новые возможности, связанные с газом, в первую очередь СПГ. Дальше по мере развития событий - 2040-2050 год - уже под вопросом нефть и нефтепродукты", - сказал представитель ведомства.При этом он подчеркнул, что тот же уголь все равно останется в энергобалансе и страны, и мира, поскольку многие страны не смогут позволить себе альтернативные источники энергии - ни возобновляемых источников энергии, ни атом.Что касается расходов на низкоуглеродное развитие, то, по словам представителя Минэкономразвития, в стратегии приведена оценка в размере от 40 до 50 триллионов рублей до 2050 года."Значительная часть этих денег - это те инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, например, в том числе на развитие атомной энергетики, ВИЭ и другое, часть инвестиций будет вестись предприятиями и так далее", - пояснил он.
https://ria.ru/20211007/klimat-1753469803.html
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
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экономика, экология, климат, россия
17:20 07.10.2021 (обновлено: 18:44 07.10.2021)
 
Россия не будет добиваться углеродной нейтральности любой ценой

Минэкономразвития: Россия не будет добиваться углеродной нейтральности любой ценой

© РИА Новости / Алексей МальгавкоОбъем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минэкономразвития в рамках работы над стратегией низкоуглеродного развития убрало ориентиры по выходу России на углеродную нейтральность до 2050 года, сообщил журналистам представитель министерства.
На этой неделе проект Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года обсуждался на совещании у президента.
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"В правительство вариант внесен - мы его сейчас обсуждаем и дорабатываем. До конца октября эту работу закончим. У нас нет нейтральности, мы вопрос нейтральности не обсуждаем. Мы вопрос о нейтральности пока сняли, чтобы наша экономика не понесла лишних потерь, чтобы это не отразилось на доходах граждан", - сказал представитель министерства.
По словам представителя Минэкономразвития, основная цель стратегии - понять, как низкоуглеродная повестка повлияет на экономику России, и что необходимо сделать, чтобы сохранить достигнутые темпы экономического роста, не переложить издержки за достижение углеродной нейтральности на граждан.
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"Климатическая повестка будет влиять (на экономику - ред.), но это не значит, что ее влияние мгновенное. Мы видим уже влияние на структуру экспорта где-то к 2030 году. Это не всегда со знаком минус. Мы понимаем, что у нас в зоне риска - уголь, но в то же время видим новые возможности, связанные с газом, в первую очередь СПГ. Дальше по мере развития событий - 2040-2050 год - уже под вопросом нефть и нефтепродукты", - сказал представитель ведомства.
При этом он подчеркнул, что тот же уголь все равно останется в энергобалансе и страны, и мира, поскольку многие страны не смогут позволить себе альтернативные источники энергии - ни возобновляемых источников энергии, ни атом.
Что касается расходов на низкоуглеродное развитие, то, по словам представителя Минэкономразвития, в стратегии приведена оценка в размере от 40 до 50 триллионов рублей до 2050 года.
"Значительная часть этих денег - это те инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, например, в том числе на развитие атомной энергетики, ВИЭ и другое, часть инвестиций будет вестись предприятиями и так далее", - пояснил он.
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