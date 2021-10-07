https://ria.ru/20211007/neytralnost-1753549898.html

Россия не будет добиваться углеродной нейтральности любой ценой

Россия не будет добиваться углеродной нейтральности любой ценой - РИА Новости, 07.10.2021

Россия не будет добиваться углеродной нейтральности любой ценой

Минэкономразвития в рамках работы над стратегией низкоуглеродного развития убрало ориентиры по выходу России на углеродную нейтральность до 2050 года, сообщил... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:20

2021-10-07T17:20

2021-10-07T18:44

экономика

экология

климат

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/72/1499317285_0:42:1500:886_1920x0_80_0_0_74943fdd9fb3fef9781e38d41e16b559.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Минэкономразвития в рамках работы над стратегией низкоуглеродного развития убрало ориентиры по выходу России на углеродную нейтральность до 2050 года, сообщил журналистам представитель министерства.На этой неделе проект Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года обсуждался на совещании у президента."В правительство вариант внесен - мы его сейчас обсуждаем и дорабатываем. До конца октября эту работу закончим. У нас нет нейтральности, мы вопрос нейтральности не обсуждаем. Мы вопрос о нейтральности пока сняли, чтобы наша экономика не понесла лишних потерь, чтобы это не отразилось на доходах граждан", - сказал представитель министерства.По словам представителя Минэкономразвития, основная цель стратегии - понять, как низкоуглеродная повестка повлияет на экономику России, и что необходимо сделать, чтобы сохранить достигнутые темпы экономического роста, не переложить издержки за достижение углеродной нейтральности на граждан."Климатическая повестка будет влиять (на экономику - ред.), но это не значит, что ее влияние мгновенное. Мы видим уже влияние на структуру экспорта где-то к 2030 году. Это не всегда со знаком минус. Мы понимаем, что у нас в зоне риска - уголь, но в то же время видим новые возможности, связанные с газом, в первую очередь СПГ. Дальше по мере развития событий - 2040-2050 год - уже под вопросом нефть и нефтепродукты", - сказал представитель ведомства.При этом он подчеркнул, что тот же уголь все равно останется в энергобалансе и страны, и мира, поскольку многие страны не смогут позволить себе альтернативные источники энергии - ни возобновляемых источников энергии, ни атом.Что касается расходов на низкоуглеродное развитие, то, по словам представителя Минэкономразвития, в стратегии приведена оценка в размере от 40 до 50 триллионов рублей до 2050 года."Значительная часть этих денег - это те инвестиции, которые будут идти в рамках модернизации энергетики, например, в том числе на развитие атомной энергетики, ВИЭ и другое, часть инвестиций будет вестись предприятиями и так далее", - пояснил он.

https://ria.ru/20211007/klimat-1753469803.html

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

https://ria.ru/20210904/nalog-1748674750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, экология, климат, россия