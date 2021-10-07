https://ria.ru/20211007/kprf-1753517095.html
Депутаты КПРФ единогласно избрали Зюганова руководителем фракции в Госдуме
Депутаты КПРФ единогласно избрали Зюганова руководителем фракции в Госдуме - РИА Новости, 07.10.2021
Депутаты КПРФ единогласно избрали Зюганова руководителем фракции в Госдуме
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет возглавлять фракцию в новом созыве Госдумы, сообщил вице-спикер ГД Иван Мельников. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:52
2021-10-07T14:52
2021-10-07T14:58
политика
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774034_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_5553606eff521fdc08425495e646acb8.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет возглавлять фракцию в новом созыве Госдумы, сообщил вице-спикер ГД Иван Мельников."Закончилось первое заседание фракции КПРФ в Госдуме. Мы решили ряд положенных в таком случае организационных вопросов. Хочу вас проинформировать, что единогласно руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе избран Геннадий Андреевич Зюганов", - сообщил Мельников журналистам по итогам фракционного заседания партии.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20211006/zyuganov-1753409593.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750774034_222:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a9e61b553c04ab624c83ffc829980a0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
14:52 07.10.2021 (обновлено: 14:58 07.10.2021)
Депутаты КПРФ единогласно избрали Зюганова руководителем фракции в Госдуме
Вице-спикер Мельников: депутаты КПРФ избрали Зюганова руководителем фракции в Госдуме