https://ria.ru/20211007/kprf-1753517095.html

Депутаты КПРФ единогласно избрали Зюганова руководителем фракции в Госдуме

Депутаты КПРФ единогласно избрали Зюганова руководителем фракции в Госдуме - РИА Новости, 07.10.2021

Депутаты КПРФ единогласно избрали Зюганова руководителем фракции в Госдуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет возглавлять фракцию в новом созыве Госдумы, сообщил вице-спикер ГД Иван Мельников. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T14:52

2021-10-07T14:52

2021-10-07T14:58

политика

геннадий зюганов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет возглавлять фракцию в новом созыве Госдумы, сообщил вице-спикер ГД Иван Мельников."Закончилось первое заседание фракции КПРФ в Госдуме. Мы решили ряд положенных в таком случае организационных вопросов. Хочу вас проинформировать, что единогласно руководителем фракции КПРФ в Государственной Думе избран Геннадий Андреевич Зюганов", - сообщил Мельников журналистам по итогам фракционного заседания партии.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

https://ria.ru/20211006/zyuganov-1753409593.html

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политика, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф