https://ria.ru/20211007/karabakh-1753454316.html

Российские миротворцы помогли воспитанникам школы-интерната в Карабахе

Российские миротворцы помогли воспитанникам школы-интерната в Карабахе - РИА Новости, 07.10.2021

Российские миротворцы помогли воспитанникам школы-интерната в Карабахе

Российские миротворцы совместно с представителями одного из благотворительных фондов организовали и провели гуманитарную акцию по оказанию помощи воспитанникам... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:48

2021-10-07T09:48

2021-10-07T10:16

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

баку

ереван

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741032996_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_6d6c399badc33dda58e29521ae9dd7e9.jpg

ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Российские миротворцы совместно с представителями одного из благотворительных фондов организовали и провели гуманитарную акцию по оказанию помощи воспитанникам школы-интерната в Степанакерте в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.По словам представителя российского миротворческого контингента Сергея Владимирова, детям, в частности, подарили обувь, канцелярские принадлежности. "Гуманитарный груз был предоставлен благотворительными организациями, доставлен в город Степанакерт российскими миротворческими силами", - сказал Владимиров. Его слова приводит оборонное ведомство.Всего в школе-интернате на воспитании находятся 19 детей - сирот или оставшихся без попечения родителей. "Дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Представитель благотворительной организации Алеся Подольская поблагодарила российские миротворческие силы за совместную деятельность, заявив о намерении продолжить сотрудничество."Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают оказывать гуманитарную помощь социальным и образовательным учреждениям Нагорного Карабаха. Для детей миротворцы проводят уроки мира и безопасности, доставляют и передают от благотворительных организаций учебники, канцелярские предметы, вещи первой необходимости", - отметили в Минобороны.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/1751938788.html

https://ria.ru/20210423/grigoryan-1729619235.html

армения

азербайджан

баку

ереван

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, ереван, нагорный карабах