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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20211007/karabakh-1753454316.html
Российские миротворцы помогли воспитанникам школы-интерната в Карабахе
Российские миротворцы помогли воспитанникам школы-интерната в Карабахе - РИА Новости, 07.10.2021
Российские миротворцы помогли воспитанникам школы-интерната в Карабахе
Российские миротворцы совместно с представителями одного из благотворительных фондов организовали и провели гуманитарную акцию по оказанию помощи воспитанникам... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:48
2021-10-07T10:16
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
баку
ереван
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Российские миротворцы совместно с представителями одного из благотворительных фондов организовали и провели гуманитарную акцию по оказанию помощи воспитанникам школы-интерната в Степанакерте в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.По словам представителя российского миротворческого контингента Сергея Владимирова, детям, в частности, подарили обувь, канцелярские принадлежности. "Гуманитарный груз был предоставлен благотворительными организациями, доставлен в город Степанакерт российскими миротворческими силами", - сказал Владимиров. Его слова приводит оборонное ведомство.Всего в школе-интернате на воспитании находятся 19 детей - сирот или оставшихся без попечения родителей. "Дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Представитель благотворительной организации Алеся Подольская поблагодарила российские миротворческие силы за совместную деятельность, заявив о намерении продолжить сотрудничество."Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают оказывать гуманитарную помощь социальным и образовательным учреждениям Нагорного Карабаха. Для детей миротворцы проводят уроки мира и безопасности, доставляют и передают от благотворительных организаций учебники, канцелярские предметы, вещи первой необходимости", - отметили в Минобороны.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/1751938788.html
https://ria.ru/20210423/grigoryan-1729619235.html
армения
азербайджан
баку
ереван
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в мире, армения, азербайджан, баку, ереван, нагорный карабах
09:48 07.10.2021 (обновлено: 10:16 07.10.2021)
 
Российские миротворцы помогли воспитанникам школы-интерната в Карабахе

Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь воспитанникам школы-интерната в Карабахе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 7 окт – РИА Новости. Российские миротворцы совместно с представителями одного из благотворительных фондов организовали и провели гуманитарную акцию по оказанию помощи воспитанникам школы-интерната в Степанакерте в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
По словам представителя российского миротворческого контингента Сергея Владимирова, детям, в частности, подарили обувь, канцелярские принадлежности. "Гуманитарный груз был предоставлен благотворительными организациями, доставлен в город Степанакерт российскими миротворческими силами", - сказал Владимиров. Его слова приводит оборонное ведомство.
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Всего в школе-интернате на воспитании находятся 19 детей - сирот или оставшихся без попечения родителей. "Дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Представитель благотворительной организации Алеся Подольская поблагодарила российские миротворческие силы за совместную деятельность, заявив о намерении продолжить сотрудничество.
"Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают оказывать гуманитарную помощь социальным и образовательным учреждениям Нагорного Карабаха. Для детей миротворцы проводят уроки мира и безопасности, доставляют и передают от благотворительных организаций учебники, канцелярские предметы, вещи первой необходимости", - отметили в Минобороны.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанБакуЕреванНагорный Карабах
 
 
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