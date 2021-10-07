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МИД направит встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального
МИД направит встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального - РИА Новости, 07.10.2021
МИД направит встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального
Россия направит встречный демарш в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального, заявила... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:43
2021-10-07T17:05
в мире
россия
сша
алексей навальный
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
организация по запрещению химического оружия
мария захарова
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия направит встречный демарш в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней."С нашим встречным демаршем и соответствующими ему документами можно будет вскоре ознакомиться на открытой части официального сайта ОЗХО", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, история с так называемым "отравлением" Россией химическим оружием Навального просто изобилует нестыковками, дезинформацией, темными непроясненными моментами, инсинуациями, причем на самом высоком политическом уровне."Тут нужно помнить, что происходящая после 20 августа вся эта информационно-политическая история вокруг состояния здоровья Навального, все этим метаморфозы, события, это все больше подтверждает, что все это является примитивной и грубо реализованной спецслужбами ряда стран Запада чистейшей провокацией, которая была верно замешена на сговоре с целью вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге.Дипломат отметила, что список вопросов к России по линии ОЗХО по Навальному - "очередной антироссийский выпад".Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html
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в мире, россия, сша, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), организация по запрещению химического оружия, мария захарова
16:43 07.10.2021 (обновлено: 17:05 07.10.2021)
 
МИД направит встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального

МИД направит встречный демарш в ОЗХО в ответ на письмо западных стран по делу Навального

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Россия направит встречный демарш в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ответ на письмо ряда стран по делу Алексея Навального, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней.
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"С нашим встречным демаршем и соответствующими ему документами можно будет вскоре ознакомиться на открытой части официального сайта ОЗХО", - сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, история с так называемым "отравлением" Россией химическим оружием Навального просто изобилует нестыковками, дезинформацией, темными непроясненными моментами, инсинуациями, причем на самом высоком политическом уровне.
"Тут нужно помнить, что происходящая после 20 августа вся эта информационно-политическая история вокруг состояния здоровья Навального, все этим метаморфозы, события, это все больше подтверждает, что все это является примитивной и грубо реализованной спецслужбами ряда стран Запада чистейшей провокацией, которая была верно замешена на сговоре с целью вмешательства во внутренние дела Российской Федерации", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат отметила, что список вопросов к России по линии ОЗХО по Навальному - "очередной антироссийский выпад".
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Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
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В миреРоссияСШААлексей НавальныйМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Организация по запрещению химического оружияМария Захарова
 
 
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