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Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых
Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых - РИА Новости, 06.10.2021
Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых
Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T15:25
2021-10-06T16:07
общество
санкт-петербург
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
религия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве."Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства."По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.
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Венчание Великого князя Георгия Романова с невестой Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге
Венчание Великого князя Георгия Романова с невестой Ребеккой Беттарини в Санкт-Петербурге
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общество, санкт-петербург, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, видео, религия
Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
2021-10-06T15:25
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PT1M02S
15:25 06.10.2021 (обновлено: 16:07 06.10.2021)
 
Шойгу наказал военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых

Шойгу привлек к ответственности военных, отправивших почетный караул на венчание Романовых

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВеликий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Великий князь Георгий Михайлович Романов и Ребекка Беттарини после церемонии венчания в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.
"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", - сказал собеседник агентства.
"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", - пояснил источник.
 
ОбществоСанкт-ПетербургСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияРелигия
 
 
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