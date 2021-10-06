МГД направила в правительство законопроект о штрафах за нарушение тишины
Мосгордума направила в правительство законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мосгордума направила на отзыв в правительство РФ поправки в федеральное законодательство, предусматривающие усиление ответственности за нарушение тишины автомобилистами по ночам, сообщил РИА Новости председатель МГД Алексей Шапошников.
Он напомнил, что Мосгордума ранее поддержала постановление "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
Документом предлагается внести изменения в федеральный закон, чтобы наделить регионы, в частности, Москву, правом устанавливать административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с использованием автомобилей или мототранспортных средств в виде штрафа для физических лиц в размере от 5 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя транспортного средства нарушителя.
Также законопроект закрепляет возможность фиксации таких правонарушений с помощью специальных технических средств - шумомеров, работающих в автоматическом режиме и совмещенных со средствами фотовидеофиксации.
Шапошников напомнил, что штрафы коснутся только тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом.
"Документ направлен нами в правительство РФ для получения отзыва", - сообщил Шапошников.
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