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МГД направила в правительство законопроект о штрафах за нарушение тишины
МГД направила в правительство законопроект о штрафах за нарушение тишины - РИА Новости, 06.10.2021
МГД направила в правительство законопроект о штрафах за нарушение тишины
Мосгордума направила на отзыв в правительство РФ поправки в федеральное законодательство, предусматривающие усиление ответственности за нарушение тишины... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:25
2021-10-06T14:25
общество
москва
московская городская дума
алексей шапошников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мосгордума направила на отзыв в правительство РФ поправки в федеральное законодательство, предусматривающие усиление ответственности за нарушение тишины автомобилистами по ночам, сообщил РИА Новости председатель МГД Алексей Шапошников.Он напомнил, что Мосгордума ранее поддержала постановление "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".Документом предлагается внести изменения в федеральный закон, чтобы наделить регионы, в частности, Москву, правом устанавливать административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с использованием автомобилей или мототранспортных средств в виде штрафа для физических лиц в размере от 5 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя транспортного средства нарушителя.Также законопроект закрепляет возможность фиксации таких правонарушений с помощью специальных технических средств - шумомеров, работающих в автоматическом режиме и совмещенных со средствами фотовидеофиксации.Шапошников напомнил, что штрафы коснутся только тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом."Документ направлен нами в правительство РФ для получения отзыва", - сообщил Шапошников.
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общество, москва, московская городская дума, алексей шапошников
14:25 06.10.2021
 
МГД направила в правительство законопроект о штрафах за нарушение тишины

Мосгордума направила в правительство законопроект о штрафах за нарушение тишины водителями

© Fotolia / ArtemМужчина за рулем автомобиля ночью
Мужчина за рулем автомобиля ночью - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Fotolia / Artem
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Мосгордума направила на отзыв в правительство РФ поправки в федеральное законодательство, предусматривающие усиление ответственности за нарушение тишины автомобилистами по ночам, сообщил РИА Новости председатель МГД Алексей Шапошников.
Он напомнил, что Мосгордума ранее поддержала постановление "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
Документом предлагается внести изменения в федеральный закон, чтобы наделить регионы, в частности, Москву, правом устанавливать административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с использованием автомобилей или мототранспортных средств в виде штрафа для физических лиц в размере от 5 тысяч рублей и более в зависимости от мощности двигателя транспортного средства нарушителя.
Также законопроект закрепляет возможность фиксации таких правонарушений с помощью специальных технических средств - шумомеров, работающих в автоматическом режиме и совмещенных со средствами фотовидеофиксации.
Шапошников напомнил, что штрафы коснутся только тех граждан, в автомобилях или мототранспортных средствах которых системы выпуска отработавших газов двигателей полностью или частично демонтированы или модифицированы не предусмотренным заводом-изготовителем способом.
"Документ направлен нами в правительство РФ для получения отзыва", - сообщил Шапошников.
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ОбществоМоскваМосковская городская думаАлексей Шапошников
 
 
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