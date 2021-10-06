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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211006/otdykh-1753294883.html
Названы самые популярные города для отдыха пап с детьми
Названы самые популярные города для отдыха пап с детьми - РИА Новости, 06.10.2021
Названы самые популярные города для отдыха пап с детьми
Специально ко Дню отца, новому празднику, учрежденному указом Владимира Путина на третье воскресенье октября, российский сайт бронирования жилья для отдыха... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:41
2021-10-06T13:41
туризм
казань
санкт-петербург
кисловодск
лахденпохья
ростов-на-дону
сургут
сочи
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Специально ко Дню отца, новому празднику, учрежденному указом Владимира Путина на третье воскресенье октября, российский сайт бронирования жилья для отдыха определил, куда папы с детьми едут на каникулы осенью, сообщает Tvil.ru.По данным сервиса, в десятку популярных направлений вошли Алушта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Сургут, Кисловодск и Лахденпохья в России, а также Гагра в Абхазии.Список составлен на основании данных оплаченных заявок с 1 сентября по 30 ноября 2021 года.По статистике сервиса, папы бронируют жилье для отдыха на срок от одной до семи ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5,3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего День отца отметить в Кисловодске, дороже – в Лахденпохье.
https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html
казань
санкт-петербург
кисловодск
лахденпохья
ростов-на-дону
сургут
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алушта
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казань, санкт-петербург, кисловодск, лахденпохья, ростов-на-дону, сургут, сочи, москва, абхазия, новости - туризм, алушта, гагра, туристы, детский отдых, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
13:41 06.10.2021
 
Названы самые популярные города для отдыха пап с детьми

Ко Дню отца эксперты составили список наиболее популярных городов для отдыха пап с детьми

© Fotolia / Drobot Dean Отец играет с сыном
Отец играет с сыном - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Fotolia / Drobot Dean
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Специально ко Дню отца, новому празднику, учрежденному указом Владимира Путина на третье воскресенье октября, российский сайт бронирования жилья для отдыха определил, куда папы с детьми едут на каникулы осенью, сообщает Tvil.ru.
По данным сервиса, в десятку популярных направлений вошли Алушта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Сургут, Кисловодск и Лахденпохья в России, а также Гагра в Абхазии.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок с 1 сентября по 30 ноября 2021 года.
По статистике сервиса, папы бронируют жилье для отдыха на срок от одной до семи ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5,3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего День отца отметить в Кисловодске, дороже – в Лахденпохье.
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ТуризмКазаньСанкт-ПетербургКисловодскЛахденпохьяРостов-на-ДонуСургутСочиМоскваАбхазияНовости - ТуризмАлуштаГагратуристыДетский отдыхТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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