https://ria.ru/20211006/otdykh-1753294883.html

Названы самые популярные города для отдыха пап с детьми

Названы самые популярные города для отдыха пап с детьми - РИА Новости, 06.10.2021

Названы самые популярные города для отдыха пап с детьми

Специально ко Дню отца, новому празднику, учрежденному указом Владимира Путина на третье воскресенье октября, российский сайт бронирования жилья для отдыха... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:41

2021-10-06T13:41

2021-10-06T13:41

туризм

казань

санкт-петербург

кисловодск

лахденпохья

ростов-на-дону

сургут

сочи

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Специально ко Дню отца, новому празднику, учрежденному указом Владимира Путина на третье воскресенье октября, российский сайт бронирования жилья для отдыха определил, куда папы с детьми едут на каникулы осенью, сообщает Tvil.ru.По данным сервиса, в десятку популярных направлений вошли Алушта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Сургут, Кисловодск и Лахденпохья в России, а также Гагра в Абхазии.Список составлен на основании данных оплаченных заявок с 1 сентября по 30 ноября 2021 года.По статистике сервиса, папы бронируют жилье для отдыха на срок от одной до семи ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5,3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего День отца отметить в Кисловодске, дороже – в Лахденпохье.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

казань

санкт-петербург

кисловодск

лахденпохья

ростов-на-дону

сургут

сочи

москва

абхазия

алушта

гагра

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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