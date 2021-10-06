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Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана
Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 06.10.2021
Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана
Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана назначили Михаила Гордина, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T18:37
2021-10-06T20:26
общество
образование - общество
российская академия наук
мгту имени баумана
михаил гордин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана назначили Михаила Гордина, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования.Согласно приказу, он вступает в полномочия с 7 октября.Он отметил, что команда университета подготовила амбициозную стратегию развития, которая получила самую высокую оценку совета программы "Приоритет 2030".Также министр поблагодарил бывшего ректора Анатолия Александрова за достижения вуза в предыдущие 10 лет.Михаил Гордин – выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, трудовой путь начал в качестве научного сотрудника в Институте системного анализа РАН. Был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Последнее место работы – ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", где Гордин был генеральным директором.
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общество, образование - общество, российская академия наук, мгту имени баумана, михаил гордин, навигатор абитуриента
18:37 06.10.2021 (обновлено: 20:26 06.10.2021)
 
Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана

Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана

© Фото : пресс-служба ЦИАМГенеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : пресс-служба ЦИАМ
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана назначили Михаила Гордина, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования.
Согласно приказу, он вступает в полномочия с 7 октября.

"МГТУ им. Баумана – это альма-матер технического прогресса, флагман российского инженерного образования с богатыми традициями... Возглавить такой вуз – это серьезный вызов. Желаю удачи Михаилу Валерьевичу! Поддержка со стороны министерства самая серьезная, но и спрос будет соответствующий", — сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он отметил, что команда университета подготовила амбициозную стратегию развития, которая получила самую высокую оценку совета программы "Приоритет 2030".
Также министр поблагодарил бывшего ректора Анатолия Александрова за достижения вуза в предыдущие 10 лет.
Михаил Гордин – выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, трудовой путь начал в качестве научного сотрудника в Институте системного анализа РАН. Был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Последнее место работы – ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", где Гордин был генеральным директором.
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10 августа, 21:14
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ОбществоОбразование - ОбществоРоссийская академия наукМГТУ имени БауманаМихаил ГординНавигатор абитуриента
 
 
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