https://ria.ru/20211006/mgtu-1753395632.html

Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана

Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 06.10.2021

Михаила Гордина назначили и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана

Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана назначили Михаила Гордина, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:37

2021-10-06T18:37

2021-10-06T20:26

общество

образование - общество

российская академия наук

мгту имени баумана

михаил гордин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана назначили Михаила Гордина, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования.Согласно приказу, он вступает в полномочия с 7 октября.Он отметил, что команда университета подготовила амбициозную стратегию развития, которая получила самую высокую оценку совета программы "Приоритет 2030".Также министр поблагодарил бывшего ректора Анатолия Александрова за достижения вуза в предыдущие 10 лет.Михаил Гордин – выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, трудовой путь начал в качестве научного сотрудника в Институте системного анализа РАН. Был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющим директором компании, а также членом правления ООО "СИБУР". Последнее место работы – ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", где Гордин был генеральным директором.

https://ria.ru/20210810/rektor-1745264096.html

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2021

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общество, образование - общество, российская академия наук, мгту имени баумана, михаил гордин, навигатор абитуриента