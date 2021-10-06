https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753333652.html

Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией

Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией - РИА Новости, 06.10.2021

Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс открытия коммуникаций с Арменией "частично начался". РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T14:43

2021-10-06T14:43

2021-10-06T14:54

армения

азербайджан

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

ильхам алиев

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БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс открытия коммуникаций с Арменией "частично начался".Алиев принял в среду в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко. Президент заявил, что Азербайджан хочет перевернуть страницу, наладить отношения со своим соседом - Арменией."Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций - этот процесс частично начался. Но я думаю, что если Европейский союз будет активно участвовать, - я вижу, что есть такое желание, - это может помочь нам во многих сферах. В целом ситуация на Южном Кавказе может принять совершенно новые масштабы, которых не было 30 лет. Это также может быть очень важным фактором стабильности, предсказуемости и мира", - приводит слова Алиева его пресс-служба.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210924/karabakh-1751549770.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, ильхам алиев