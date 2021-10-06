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https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753333652.html
Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией
Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией - РИА Новости, 06.10.2021
Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс открытия коммуникаций с Арменией "частично начался". РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T14:43
2021-10-06T14:54
армения
азербайджан
в мире
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
ильхам алиев
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БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс открытия коммуникаций с Арменией "частично начался".Алиев принял в среду в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко. Президент заявил, что Азербайджан хочет перевернуть страницу, наладить отношения со своим соседом - Арменией."Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций - этот процесс частично начался. Но я думаю, что если Европейский союз будет активно участвовать, - я вижу, что есть такое желание, - это может помочь нам во многих сферах. В целом ситуация на Южном Кавказе может принять совершенно новые масштабы, которых не было 30 лет. Это также может быть очень важным фактором стабильности, предсказуемости и мира", - приводит слова Алиева его пресс-служба.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210924/karabakh-1751549770.html
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армения, азербайджан, в мире, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, ильхам алиев
14:43 06.10.2021 (обновлено: 14:54 06.10.2021)
 
Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией

Алиев: процесс открытия коммуникаций Азербайджана и Армении "частично начался"

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс открытия коммуникаций с Арменией "частично начался".
Алиев принял в среду в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко. Президент заявил, что Азербайджан хочет перевернуть страницу, наладить отношения со своим соседом - Арменией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 02:51Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил о завершении карабахского конфликта
"Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций - этот процесс частично начался. Но я думаю, что если Европейский союз будет активно участвовать, - я вижу, что есть такое желание, - это может помочь нам во многих сферах. В целом ситуация на Южном Кавказе может принять совершенно новые масштабы, которых не было 30 лет. Это также может быть очень важным фактором стабильности, предсказуемости и мира", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Специалисты Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) со служебными собаками на месте разминирования - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 08:00Специальный репортаж
Вместо дома — мины. Вернутся ли азербайджанцы в Карабах
 
АрменияАзербайджанВ миреУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеИльхам Алиев
 
 
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