14:43 06.10.2021 (обновлено: 14:54 06.10.2021)
Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией
Алиев: процесс открытия коммуникаций Азербайджана и Армении "частично начался"
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
БАКУ, 6 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс открытия коммуникаций с Арменией "частично начался".
Алиев принял в среду в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко. Президент заявил, что Азербайджан хочет перевернуть страницу, наладить отношения со своим соседом - Арменией.
"Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций - этот процесс частично начался. Но я думаю, что если Европейский союз будет активно участвовать, - я вижу, что есть такое желание, - это может помочь нам во многих сферах. В целом ситуация на Южном Кавказе может принять совершенно новые масштабы, которых не было 30 лет. Это также может быть очень важным фактором стабильности, предсказуемости и мира", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.