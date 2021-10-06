Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753276867.html
Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией
Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией - РИА Новости, 06.10.2021
Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией
Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для внутренних пассажирских рейсов в Нахичевань, заявили "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:42
2021-10-06T11:08
в мире
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595846485_0:86:3176:1873_1920x0_80_0_0_46ff0476c9e262a7b14855bfb75c7104.jpg
БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для внутренних пассажирских рейсов в Нахичевань, заявили "Азербайджанские авиалинии" (AZAL)."Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран", — говорится в сообщении.В авиакомпании отметили, что изменение маршрута Баку — Нахичевань — Баку позволит сократить время перелета и снизить расход топлива. Теперь при выполнении этого рейса AZAL может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха, продолжающегося с 1980-х годов. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Помимо этого, предполагалось создание транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана через армянскую территорию.
https://ria.ru/20211004/delimitatsiya-1752939332.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595846485_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_6b5b1a522dadf58c908b9b99ea064554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, азербайджан
08:42 06.10.2021 (обновлено: 11:08 06.10.2021)
 
Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией

"Азербайджанские авиалинии" начали использовать воздушное пространство над Арменией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту "Внуково"
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для внутренних пассажирских рейсов в Нахичевань, заявили "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
"Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран", — говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что изменение маршрута Баку — Нахичевань — Баку позволит сократить время перелета и снизить расход топлива. Теперь при выполнении этого рейса AZAL может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.
Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха, продолжающегося с 1980-х годов. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Помимо этого, предполагалось создание транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана через армянскую территорию.
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 10:04
В Баку заявили о "позитивных сигналах" из Еревана по делимитации границ
 
В миреАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Гинцбург рассказал о планах по созданию единой вакцины от гриппа и COVID-19
04:33МВД утвердило регламент, изменяющий правила выезда детей за рубеж
04:15Названы категории людей, которым не стоит обновлять Windows
04:15В Норвегии археологи нашли во льду самые древние лыжи, им больше 1300 лет
04:11Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения
03:48Российские ученые предложили метод борьбы с американским десантом
03:41"Киноэкипаж" обследовался в больнице управделами президента
03:37В "Векторе" рассказали об особенности вакцины "ЭпиВакКорона"
03:32Российский "киноэкипаж" посетил американский сегмент МКС
03:28В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
03:23При землетрясении в Пакистане погибли не менее 15 человек
03:19Эксперты ожидают рост стоимости сигарет до конца года
03:15Специалист рассказал, за какие переводы банк может заблокировать карту
03:08Эксперт заявил о возможности новых рекордов стоимости газа
03:08В Германии заявили о поражении Европы из-за "Северного потока — 2"
02:45Диетолог рассказала, кому нельзя есть телятину
02:37СМИ: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
02:21"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
02:15Автоэксперт напомнил, когда нужно менять резину на зимнюю
02:15Вирусолог рассказал, как врачи ответят на рост случаев COVID-19
Лента новостейМолния