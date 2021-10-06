https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753276867.html
Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией
Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией - РИА Новости, 06.10.2021
Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией
Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для внутренних пассажирских рейсов в Нахичевань, заявили "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:42
2021-10-06T08:42
2021-10-06T11:08
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азербайджан
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БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для внутренних пассажирских рейсов в Нахичевань, заявили "Азербайджанские авиалинии" (AZAL)."Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран", — говорится в сообщении.В авиакомпании отметили, что изменение маршрута Баку — Нахичевань — Баку позволит сократить время перелета и снизить расход топлива. Теперь при выполнении этого рейса AZAL может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха, продолжающегося с 1980-х годов. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Помимо этого, предполагалось создание транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана через армянскую территорию.
https://ria.ru/20211004/delimitatsiya-1752939332.html
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в мире, армения, азербайджан
08:42 06.10.2021 (обновлено: 11:08 06.10.2021)
Азербайджан начал использовать воздушное пространство над Арменией
"Азербайджанские авиалинии" начали использовать воздушное пространство над Арменией