https://ria.ru/20211006/arest-1753399709.html

Суд продлил до зимы арест ученому Куранову, обвиняемому в госизмене

Суд продлил до зимы арест ученому Куранову, обвиняемому в госизмене - РИА Новости, 06.10.2021

Суд продлил до зимы арест ученому Куранову, обвиняемому в госизмене

Лефортовский суд Москвы до декабря продлил срок ареста ученого Александра Куранова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T18:52

2021-10-06T18:52

2021-10-06T18:52

происшествия

москва

александр куранов

арест

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы до декабря продлил срок ареста ученого Александра Куранова, обвиняемого в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы."Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 06.10.2021 в отношении Куранова Александра Леонидовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 2 суток, а всего до 4 месяцев 00 суток, то есть до 11 декабря 2021 года", - сказали в пресс-службе."В суд поступила апелляционная жалоба на решение об избрании меры пресечения", - сказали в пресс-службе.Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата еще не назначена.Куранов занимает должность генерального директора, главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС). Ему вменяется статья 275 УК РФ (государственная измена).Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно". Его арестовали 12 августа.На сайте НИПГС сообщается, что Куранов является гендиректором и генконструктором предприятия. Он специалист в области физики и химии плазмы. На протяжении многих лет является организатором российско-американского международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходящего в Санкт-Петербурге. Автор более 120 научных трудов, в том числе патентов и авторских свидетельств.

https://ria.ru/20210825/gosizmena-1747149724.html

https://ria.ru/20211004/arest-1753016651.html

https://ria.ru/20210812/gosizmena-1745531774.html

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происшествия, москва, александр куранов, арест, россия