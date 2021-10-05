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США с партнерами выдвинули России вопросы об инциденте с Навальным
США с партнерами выдвинули России вопросы об инциденте с Навальным - РИА Новости, 05.10.2021
США с партнерами выдвинули России вопросы об инциденте с Навальным
США и еще 44 страны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов об инциденте с оппозиционером Алексеем... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T22:25
2021-10-05T22:54
в мире
сша
алексей навальный
организация по запрещению химического оружия
россия
франция
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. США и еще 44 страны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным и ждут ответа в течение 10 дней, сообщил госдепартамент."Сегодня в Гааге США и еще 44 страны представили вопросы к Российской Федерации относительно отравления господина Алексея Навального на территории России в прошлом году", - сказано в пресс-релизе."Конвенция о запрещении химического оружия предписывает России предоставить ответ в течение 10 дней", - говорится в документе.Передача вопросов приурочена к открытию 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html
https://ria.ru/20210827/lavrov-1747530244.html
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в мире, сша, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, россия, франция
22:25 05.10.2021 (обновлено: 22:54 05.10.2021)
 
США с партнерами выдвинули России вопросы об инциденте с Навальным

США и 44 страны выдвинули России вопросы об инциденте с Навальным на сессии ОЗХО

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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ВАШИНГТОН, 5 окт – РИА Новости. США и еще 44 страны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным и ждут ответа в течение 10 дней, сообщил госдепартамент.
"Сегодня в Гааге США и еще 44 страны представили вопросы к Российской Федерации относительно отравления господина Алексея Навального на территории России в прошлом году", - сказано в пресс-релизе.
"Конвенция о запрещении химического оружия предписывает России предоставить ответ в течение 10 дней", - говорится в документе.
Передача вопросов приурочена к открытию 98-й сессии исполнительного совета ОЗХО.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
4 октября, 22:38
Российский дипломат в ООН ответил на упреки по ситуации с Навальным
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 14:55
Германия засекретила информацию по "отравлению" Навального, заявил Лавров
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что в "деле Навального" есть огромное количество нестыковок, но СВР знает часть правды о том, что произошло.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 05:17
В МИД рассказали о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
 
В миреСШААлексей НавальныйОрганизация по запрещению химического оружияРоссияФранция
 
 
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