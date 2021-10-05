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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20211005/voennye-1753247360.html
Посол отверг сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе
Посол отверг сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2021
Посол отверг сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе
Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал "большой глупостью" и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T20:05
2021-10-05T20:05
ситуация в нагорном карабахе
в мире
израиль
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал "большой глупостью" и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе."Я считаю, что это большая глупость, потому что если мы говорим о районе Нагорного Карабаха, там находятся и российские, и турецкие (военные). Так что я считаю, что когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что, может, и марсиане там тоже присутствуют", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210916/karabakh-1750222214.html
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в мире, израиль, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, россия
20:05 05.10.2021
 
Посол отверг сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе

Посол Бен Цви назвал сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе глупостью

© Фото : пресс-служба посольства Израиля в РоссииПосол Израиля в Москве Александр Бен Цви
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : пресс-служба посольства Израиля в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал "большой глупостью" и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе.
"Я считаю, что это большая глупость, потому что если мы говорим о районе Нагорного Карабаха, там находятся и российские, и турецкие (военные). Так что я считаю, что когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что, может, и марсиане там тоже присутствуют", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреИзраильАрменияАзербайджанМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаРоссия
 
 
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