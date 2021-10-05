https://ria.ru/20211005/voennye-1753247360.html

Посол отверг сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе

Посол отверг сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе - РИА Новости, 05.10.2021

Посол отверг сообщения о присутствии израильских военных в Карабахе

Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал "большой глупостью" и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T20:05

2021-10-05T20:05

2021-10-05T20:05

ситуация в нагорном карабахе

в мире

израиль

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732351897_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_8f3749510d9754b7a924491859364751.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Посол Израиля в России Александр Бен Цви назвал "большой глупостью" и фантазиями сообщения о якобы присутствии израильских военных в Карабахе."Я считаю, что это большая глупость, потому что если мы говорим о районе Нагорного Карабаха, там находятся и российские, и турецкие (военные). Так что я считаю, что когда у них какие-то фантазии, они могут сказать, что, может, и марсиане там тоже присутствуют", - сказал посол журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210916/karabakh-1750222214.html

израиль

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, россия