https://ria.ru/20211005/shutki-1753253684.html

Экс-пресс-секретарь Белого дома рассказала о неуместных шутках Трампа

Экс-пресс-секретарь Белого дома рассказала о неуместных шутках Трампа - РИА Новости, 05.10.2021

Экс-пресс-секретарь Белого дома рассказала о неуместных шутках Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп на встречах с мировыми лидерами интересовался отвлеченными темами больше, чем повесткой, написала в своей книге его бывший... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T21:28

2021-10-05T21:28

2021-10-05T22:17

эфиопия

сша

реджеп тайип эрдоган

си цзиньпин

администрация президента сша

дональд трамп

россия

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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на встречах с мировыми лидерами интересовался отвлеченными темами больше, чем повесткой, написала в своей книге его бывший пресс-секретарь Стефани Гришэм.Гришэм, в частности, рассказывает о турецко-американском саммите, прямо во время которого Трамп поинтересовался, какой из лидеров жестче — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган или глава КНР Си Цзиньпин. "Во время той же встречи он остановился и посмотрел на меня. "Стефани, кто круче? — спросил он. — Си или этот парень?" И посмотрел на Эрдогана, который улыбался", — рассказала Гришэм.Она призналась, что не смогла подобрать подходящих слов. "Не знаю, сэр, он выглядит довольно крутым", указала я на турецкого президента", — написала Гришэм.По ее словам, одной из тем того саммита неожиданно стал фильм 1978 года "Полуночный экспресс" об американце, который попадает в турецкую тюрьму после неудачной попытки вывезти из Стамбула наркотики. При этом жители республики в картине представляются в невыгодном свете."Не знаю, пытался ли Трамп вовлечь Эрдогана в свою игру, или кино просто всплыло в его сознании. В какой-то момент он ни с того ни с сего спросил: "А кто-нибудь смотрел "Полуночный экспресс"? Мрачный фильм для вас, ребята", — описывает Гришэм.По ее словам, после мероприятия Трамп уточнил, что правильным выбором при ответе на вопрос, кто из лидеров жестче, является лидер КНР. "Си, вообще-то, гораздо жестче. Я видел его в деле, он хладнокровный убийца", — процитировала бывшего начальника Гришэм.На встрече с премьером Пакистана Имраном Кханом, когда тот стал поднимать тему Индии, президент США вспомнил о калифорнийских бездомных, а потом заскучал, о чем заявил прямо. "Трамп замахал руками, осмотрелся, выглядел раздраженным или даже скучающим: "Не кажется подходящим говорить о торговле сейчас. Скучно, очень скучно", — пишет Гришэм.Египетскому президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси Трамп попенял на то, что Каир покупает оружие у России, а не у США. Египетский лидер парировал тем, что страна сотрудничает в этой сфере и с другими странами, с которыми поддерживает отличные отношения."Япония называла себя нашим другом прямо перед тем, как стала бомбить", — ответил бывший президент США.Когда речь зашла о спорной плотине, которую строит Эфиопия, Трамп не сразу понял, о чем речь, утверждает Гришэм. Как ей показалось, он стал оценивать способности эфиопских олимпийцев. "Вот почему они выигрывают золото. Они бегают вверх и вниз по реке", — приводит она слова экс-президента.Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа" рассказывает о ее работе с Трампом, а также о бывшей первой леди Меланье Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом — в качестве главы аппарата и пресс-представителя Меланьи Трамп.Представитель Трампа Лиз Харрингтон ранее заявила, что книга бывшего пресс-секретаря экс-президента — "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".

https://ria.ru/20200623/1573345278.html

https://ria.ru/20211003/whitehouse-1752725530.html

https://ria.ru/20201022/tramp-1580987436.html

эфиопия

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эфиопия, сша, реджеп тайип эрдоган, си цзиньпин, администрация президента сша, дональд трамп, россия