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В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов
В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов - РИА Новости, 05.10.2021
В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов
Правительство готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Пилотный проект планируется запустить в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:54
2021-10-05T10:28
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
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сн_образование
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Пилотный проект планируется запустить в шести регионах, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в статье, размещенной в "Российской газете" ко Дню учителя.Сенатор отметила, что низкая зарплата преподавателей серьезно сказывается на престиже учительской профессии, негативно влияет на качество и доступность образования. По этой причине выпускники педагогических вузов неохотно идут в школы, что в перспективе чревато старением учительского корпуса."Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей", — добавила она.По словам Матвиенко, в Совете Федерации хорошо знают, насколько остро стоит эта проблема. В прошлом году сенаторы обратились в правительство с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогов в детских садах и школах, эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.
https://ria.ru/20211005/uchitel-1753050881.html
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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, сн_образование, социальный навигатор
03:54 05.10.2021 (обновлено: 10:28 05.10.2021)
 
В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов

Правительство подготовит постановление о требованиях к оплате труда педагогов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Пилотный проект планируется запустить в шести регионах, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в статье, размещенной в "Российской газете" ко Дню учителя.
Сенатор отметила, что низкая зарплата преподавателей серьезно сказывается на престиже учительской профессии, негативно влияет на качество и доступность образования. По этой причине выпускники педагогических вузов неохотно идут в школы, что в перспективе чревато старением учительского корпуса.
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"Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей", — добавила она.
По словам Матвиенко, в Совете Федерации хорошо знают, насколько остро стоит эта проблема. В прошлом году сенаторы обратились в правительство с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогов в детских садах и школах, эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.
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ОбществоСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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