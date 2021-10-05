https://ria.ru/20211005/pedagog-1753096176.html

В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов

В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов - РИА Новости, 05.10.2021

В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов

Правительство готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Пилотный проект планируется запустить в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T03:54

2021-10-05T03:54

2021-10-05T10:28

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совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство готовит постановление об общих требованиях к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ. Пилотный проект планируется запустить в шести регионах, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в статье, размещенной в "Российской газете" ко Дню учителя.Сенатор отметила, что низкая зарплата преподавателей серьезно сказывается на престиже учительской профессии, негативно влияет на качество и доступность образования. По этой причине выпускники педагогических вузов неохотно идут в школы, что в перспективе чревато старением учительского корпуса."Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей", — добавила она.По словам Матвиенко, в Совете Федерации хорошо знают, насколько остро стоит эта проблема. В прошлом году сенаторы обратились в правительство с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогов в детских садах и школах, эту инициативу поддержал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20211005/uchitel-1753050881.html

https://ria.ru/20211001/uchitelya-1752600166.html

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общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, сн_образование, социальный навигатор