https://ria.ru/20211005/nalogooblozhenie-1753225864.html

Дрозденко внес предложения по налогообложению "дочек" крупных холдингов

Дрозденко внес предложения по налогообложению "дочек" крупных холдингов - РИА Новости, 05.10.2021

Дрозденко внес предложения по налогообложению "дочек" крупных холдингов

Губернатор Ленинградской области внес предложения в бюджет Российской Федерации, они касаются налогообложения дочерних компаний крупных холдингов и... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:01

2021-10-05T18:01

2021-10-05T18:06

ленинградская область

ленинградская область

совет федерации рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/04/1547680498_0:119:3072:1846_1920x0_80_0_0_85b37a384bf207dd4915efc812b0ff80.jpg

С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области внес предложения в бюджет Российской Федерации, они касаются налогообложения дочерних компаний крупных холдингов и финансирования фонда медицинского страхования на территории агломераций.Озвучил их Александр Дрозденко во время выступления в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года.В частности, глава Ленобласти предложил предусмотреть оплату части совокупных налогов на прибыль крупных холдингов в бюджеты регионов по месту расположения дочерних предприятий холдингов. Губернатор обратил внимание сенаторов на то, что планируемое с 1 января 2023 года упразднение института консолидированных групп налогоплательщиков может привести к значительным потерям доходной базы регионов в части уплаты налога на прибыль.Также губернатор Ленинградской области указал на необходимость изменений в финансировании программ обязательного медицинского страхования, связанных, в том числе, с работой в условиях новой коронавирусной инфекции. Сегодня на территории Ленинградской области значительно увеличились численность застрахованного населения и количество оказанных медицинских услуг, необеспеченных финансированием за счёт средств федерального фонда ОМС. Также наблюдается резкое увеличение расходов фонда ОМС на межтерриториальные расчеты.

https://ria.ru/20211004/sotsinitsiativy-1752997522.html

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, совет федерации рф, россия