18:01 05.10.2021 (обновлено: 18:06 05.10.2021)
Дрозденко внес предложения по налогообложению "дочек" крупных холдингов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ленинградской области
С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области внес предложения в бюджет Российской Федерации, они касаются налогообложения дочерних компаний крупных холдингов и финансирования фонда медицинского страхования на территории агломераций.
Озвучил их Александр Дрозденко во время выступления в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года.
В частности, глава Ленобласти предложил предусмотреть оплату части совокупных налогов на прибыль крупных холдингов в бюджеты регионов по месту расположения дочерних предприятий холдингов. Губернатор обратил внимание сенаторов на то, что планируемое с 1 января 2023 года упразднение института консолидированных групп налогоплательщиков может привести к значительным потерям доходной базы регионов в части уплаты налога на прибыль.
"Предлагаю при налогообложении налогом на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков учитывать долю участия каждой дочерней компании в формировании совокупной прибыли холдинга с учетом доли себестоимости конечной продукции", ― уточнил Дрозденко.
Также губернатор Ленинградской области указал на необходимость изменений в финансировании программ обязательного медицинского страхования, связанных, в том числе, с работой в условиях новой коронавирусной инфекции. Сегодня на территории Ленинградской области значительно увеличились численность застрахованного населения и количество оказанных медицинских услуг, необеспеченных финансированием за счёт средств федерального фонда ОМС. Также наблюдается резкое увеличение расходов фонда ОМС на межтерриториальные расчеты.
"Предлагаю установить единый тариф на территории агломераций, субъектов, граничащих друг с другом. А при определении размера субвенций субъектам использовать не действующую форму, когда учитывается количество населения на предшествующий год, а учитывать количество населения на 1 января текущего года, для того чтобы уровнять финансирование фондов ОМС тех субъектов, где есть прирост населения", ― сказал Дрозденко.