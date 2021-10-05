https://ria.ru/20211005/iznasilovanie-1753114508.html

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в 1997 году

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в 1997 году - РИА Новости, 05.10.2021

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в 1997 году

Мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки 24 года назад, задержан под Петербургом,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:59

2021-10-05T09:59

2021-10-05T09:59

происшествия

ломоносов

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки 24 года назад, задержан под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция Санкт-Петербурга спустя почти 24 года задержала мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, преступление было совершено 23 октября 1997 года в подвале дома №49 по улице Салтыкова-Щедрина. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).Подозреваемого задержали вчера утром в Ломоносове у дома №14 по Транспортному переулку.

https://ria.ru/20210929/iznasilovanie-1752261883.html

ломоносов

ленинградская область

россия

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2021

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происшествия, ломоносов, ленинградская область, россия