https://ria.ru/20211005/iznasilovanie-1753114508.html
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в 1997 году
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в 1997 году - РИА Новости, 05.10.2021
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в 1997 году
Мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки 24 года назад, задержан под Петербургом,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:59
2021-10-05T09:59
2021-10-05T09:59
происшествия
ломоносов
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки 24 года назад, задержан под Петербургом, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция Санкт-Петербурга спустя почти 24 года задержала мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, преступление было совершено 23 октября 1997 года в подвале дома №49 по улице Салтыкова-Щедрина. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).Подозреваемого задержали вчера утром в Ломоносове у дома №14 по Транспортному переулку.
https://ria.ru/20210929/iznasilovanie-1752261883.html
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происшествия, ломоносов, ленинградская область, россия
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании девочки в 1997 году
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании десятилетней девочки в 1997 году