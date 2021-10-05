17:48 05.10.2021 (обновлено: 17:58 05.10.2021)
Brand Analytics изучил реакцию российских пользователей на сбой в Facebook
Brand Analytics: сбой в Facebook больше всего в России взволновал Москву и Петербург
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбой в работе Facebook в понедельник больше всего взволновал русскоязычных пользователей социальных медиа в Москве и Санкт-Петербурге, и немного - Краснодара, Казани и Екатеринбурга, говорится в исследовании Brand Analytics, которое есть в распоряжении РИА Новости.
© Brand AnalyticsКак в соцсетях реагировали на сбой работы в Facebook, Instagram и WhatsApp
© Brand Analytics
Как в соцсетях реагировали на сбой работы в Facebook, Instagram и WhatsApp
"Чаще всего сбои ожидаемо обсуждали в Москве (21,1%) и Санкт-Петербурге (10,8%), а также в Краснодаре (2,09%), Екатеринбурге (2,03%), и Казани (2%). В большинстве регионов страны проблемы с доступом к соцсетям начались поздно вечером, поэтому особого ажиотажа в азиатской части страны тема не вызвала", - говорится в исследовании.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.
© Brand AnalyticsКак в соцсетях реагировали на сбой работы в Facebook, Instagram и WhatsApp
© Brand Analytics
Как в соцсетях реагировали на сбой работы в Facebook, Instagram и WhatsApp
Всего за период с 18:00 по 24:00 часов по московскому времени в понедельник русскоязычные пользователи соцмедиа высказались о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp более 85 тысяч раз. Основной пик обсуждений пришелся на период с 21:00 до 22:00 мск, когда стало понятно, что сбой носит серьезный характер и проблема будет решена не скоро.
Эксперты отмечают, что если первые пару часов с момента сбоя пользователи в основном жаловались на проблемы с доступом, то затем в ход пошел юмор. "Традиционно народный креатив проявляли в мемах, которые мгновенно становились вирусными в Twitter, Telegram, VK и TikTok", - отмечают авторы исследования.
© Brand AnalyticsКак в соцсетях реагировали на сбой работы в Facebook, Instagram и WhatsApp
© Brand Analytics
Как в соцсетях реагировали на сбой работы в Facebook, Instagram и WhatsApp