https://ria.ru/20211005/facebook-1753223639.html

Brand Analytics изучил реакцию российских пользователей на сбой в Facebook

Brand Analytics изучил реакцию российских пользователей на сбой в Facebook - РИА Новости, 05.10.2021

Brand Analytics изучил реакцию российских пользователей на сбой в Facebook

Сбой в работе Facebook в понедельник больше всего взволновал русскоязычных пользователей социальных медиа в Москве и Санкт-Петербурге, и немного - Краснодара,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:48

2021-10-05T17:48

2021-10-05T17:58

общество

технологии

twitter

екатеринбург

краснодар

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марк цукерберг

whatsapp inc.

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбой в работе Facebook в понедельник больше всего взволновал русскоязычных пользователей социальных медиа в Москве и Санкт-Петербурге, и немного - Краснодара, Казани и Екатеринбурга, говорится в исследовании Brand Analytics, которое есть в распоряжении РИА Новости.Эксперты компании изучили, как русскоязычные пользователи отреагировали на сбои в работе соцсетей 4 октября 2021 года, когда более чем на 7 часов стали недоступны Facebook, Instagram и WhatsApp."Чаще всего сбои ожидаемо обсуждали в Москве (21,1%) и Санкт-Петербурге (10,8%), а также в Краснодаре (2,09%), Екатеринбурге (2,03%), и Казани (2%). В большинстве регионов страны проблемы с доступом к соцсетям начались поздно вечером, поэтому особого ажиотажа в азиатской части страны тема не вызвала", - говорится в исследовании.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении. Позднее глава Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой и заявил, что соцсети возвращаются к работе.После того, как самые популярные площадки стали недоступны, обсуждать "интернет-апокалипсис" начали на других платформах: на Telegram пришлось 34,1% всех обсуждений, у VK - 32%, а вот доля Twitter оказалась вдвое меньше - 15,5%, говорится в исследовании.Всего за период с 18:00 по 24:00 часов по московскому времени в понедельник русскоязычные пользователи соцмедиа высказались о проблемах с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp более 85 тысяч раз. Основной пик обсуждений пришелся на период с 21:00 до 22:00 мск, когда стало понятно, что сбой носит серьезный характер и проблема будет решена не скоро.Эксперты отмечают, что если первые пару часов с момента сбоя пользователи в основном жаловались на проблемы с доступом, то затем в ход пошел юмор. "Традиционно народный креатив проявляли в мемах, которые мгновенно становились вирусными в Twitter, Telegram, VK и TikTok", - отмечают авторы исследования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, twitter, екатеринбург, краснодар, москва, марк цукерберг, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей