https://ria.ru/20211005/dava-1753225155.html
Dava занял место в жюри "Ледникового периода" после травмы
Dava занял место в жюри "Ледникового периода" после травмы - РИА Новости, 05.10.2021
Dava занял место в жюри "Ледникового периода" после травмы
Dava занял место в жюри проекта "Ледниковый период" после травмы руки. Он был заявлен участником шоу, но не смог продолжать тренировки. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:31
2021-10-05T18:31
2021-10-05T18:31
шоубиз
максим траньков
аделина сотникова
татьяна навка
знаменитости
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Dava занял место в жюри проекта "Ледниковый период" после травмы руки. Он был заявлен участником шоу, но не смог продолжать тренировки.В своем Instagram он разместил видео с судейской трибуны. Рядом с ним сидела Татьяна Тарасова."А я – рядом с тобой!", – с улыбкой ответила тренер.Dava должен был тренироваться в паре с Аделиной Сотниковой, однако старая травма руки помешала выступлениям. Он досрочно выбыл из проекта.Давид не будет принимать участие в каждом выпуске программы, поскольку в составе жюри только три постоянных участника – Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Максим Траньков. Два других члена жюри постоянно меняются.Аделина Сотникова также покинула проект "Ледниковый период". Несмотря на старания организаторов, ей не удалось найти достойного напарника.
https://ria.ru/20210819/dava-1746379436.html
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максим траньков, аделина сотникова, татьяна навка, знаменитости, давид манукян (dava)
Dava занял место в жюри "Ледникового периода" после травмы
Выбывший после травмы руки Dava занял место в жюри проекта "Ледниковый период"