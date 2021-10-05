https://ria.ru/20211005/dava-1753225155.html

Dava занял место в жюри "Ледникового периода" после травмы

Dava занял место в жюри "Ледникового периода" после травмы - РИА Новости, 05.10.2021

Dava занял место в жюри "Ледникового периода" после травмы

Dava занял место в жюри проекта "Ледниковый период" после травмы руки. Он был заявлен участником шоу, но не смог продолжать тренировки. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:31

2021-10-05T18:31

2021-10-05T18:31

шоубиз

максим траньков

аделина сотникова

татьяна навка

знаменитости

давид манукян (dava)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Dava занял место в жюри проекта "Ледниковый период" после травмы руки. Он был заявлен участником шоу, но не смог продолжать тренировки.В своем Instagram он разместил видео с судейской трибуны. Рядом с ним сидела Татьяна Тарасова."А я – рядом с тобой!", – с улыбкой ответила тренер.Dava должен был тренироваться в паре с Аделиной Сотниковой, однако старая травма руки помешала выступлениям. Он досрочно выбыл из проекта.Давид не будет принимать участие в каждом выпуске программы, поскольку в составе жюри только три постоянных участника – Татьяна Тарасова, Татьяна Навка и Максим Траньков. Два других члена жюри постоянно меняются.Аделина Сотникова также покинула проект "Ледниковый период". Несмотря на старания организаторов, ей не удалось найти достойного напарника.

https://ria.ru/20210819/dava-1746379436.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим траньков, аделина сотникова, татьяна навка, знаменитости, давид манукян (dava)