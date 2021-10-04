https://ria.ru/20211004/zhivotnye-1752661113.html

Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных - РИА Новости, 04.10.2021

Всемирный день защиты животных

Всемирный день защиты животных (World Animal Day) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T01:34

2021-10-04T01:34

2021-10-04T01:34

справки

животные

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

всемирный фонд дикой природы

бездомные животные

домашние животные

центр "амурский тигр"

дикие животные

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Всемирный день защиты животных (World Animal Day) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября.Дата была выбрана не случайно, 4 октября 1226 года скончался святой Франциск Ассизский, который оказывал помощь страждущим и гонимым, и считался покровителем животных. Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции (Италия) на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. День животных установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. В докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященному расчету Глобального индекса живой планеты 2020 (выходит раз в два года), говорится, что в период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась в среднем на 68%. Самые значительные потери – 94% – несут популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 45%, в Северной Америке – на 33%, в Европе и Центральной Азии – на 24%. В России праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения животных, в том числе находящихся на грани исчезновения, отмечается с 2000 года. В нашей стране важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации.В 82 субъектах Российской Федерации также изданы свои региональные красные книги.Наибольшее количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов сосредоточено на Кавказе, юге Сибири и Дальнего Востока. Как правило, снижение численности животных происходит из-за деградации привычных мест обитания, вызванной масштабным хозяйственным освоением территорий, реже – глобальными климатическими изменениями. Однако, в первую очередь, в группу риска попадают животные, традиционно подвергающиеся истреблению в результате браконьерства. В настоящее время ведется активная работа по сохранению 13 видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В их числе амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, охотоморские популяции гренландского и серого китов. В 2011 году с целью защиты самой редкой дикой кошки России была создана автономная некоммерческая организация "Дальневосточный леопарды". В 2013 году при поддержке Русского географического общества (РГО) была организована компания "Центр "Амурский тигр". Его основными задачами являются сохранение и увеличение популяции тигров, установление гармоничных отношений между дикой кошкой и человеком.В феврале 2014 года была утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года. Она предусматривает проведение специальных биотехнических мероприятий, расширение питомников, рыборазводных центров, ботанических садов и дендрариев для сохранения редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. 2 апреля 2020 года была утверждена новая редакция Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных. В нее вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих. Сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, формирование нормативной правовой и методической базы, а также планирование и реализация мероприятий по данному направлению – приоритетная сфера деятельности Минприроды России.Защита животных и окружающей среды прописаны в Конституции РФ. Принятые в 2020 году поправки в основной закон обязывают правительство принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Также закрепляется необходимость ответственного отношения к животным. Базовым законом, который регулирует отношения в области охраны и использования животного мира и среды его обитания, является федеральный закон "О животном мире" (1995). В декабре 2018 года был принят закон "Об ответственном обращении с животными", который защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животнымиТрадиционно во Всемирный день защиты животных организуются различные акции, благотворительные и просветительские мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, животные, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), всемирный фонд дикой природы, бездомные животные, домашние животные, центр "амурский тигр", дикие животные