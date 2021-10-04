Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211004/zhivotnye-1752661113.html
Всемирный день защиты животных
Всемирный день защиты животных - РИА Новости, 04.10.2021
Всемирный день защиты животных
Всемирный день защиты животных (World Animal Day) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T01:34
2021-10-04T01:34
справки
животные
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
всемирный фонд дикой природы
бездомные животные
домашние животные
центр "амурский тигр"
дикие животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752651328_0:223:2670:1725_1920x0_80_0_0_c7ea8ee39c86cd608a718d3b3755495f.jpg
Всемирный день защиты животных (World Animal Day) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября.Дата была выбрана не случайно, 4 октября 1226 года скончался святой Франциск Ассизский, который оказывал помощь страждущим и гонимым, и считался покровителем животных. Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции (Италия) на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. День животных установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных. В докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященному расчету Глобального индекса живой планеты 2020 (выходит раз в два года), говорится, что в период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась в среднем на 68%. Самые значительные потери – 94% – несут популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 45%, в Северной Америке – на 33%, в Европе и Центральной Азии – на 24%. В России праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения животных, в том числе находящихся на грани исчезновения, отмечается с 2000 года. В нашей стране важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации.В 82 субъектах Российской Федерации также изданы свои региональные красные книги.Наибольшее количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов сосредоточено на Кавказе, юге Сибири и Дальнего Востока. Как правило, снижение численности животных происходит из-за деградации привычных мест обитания, вызванной масштабным хозяйственным освоением территорий, реже – глобальными климатическими изменениями. Однако, в первую очередь, в группу риска попадают животные, традиционно подвергающиеся истреблению в результате браконьерства. В настоящее время ведется активная работа по сохранению 13 видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В их числе амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, охотоморские популяции гренландского и серого китов. В 2011 году с целью защиты самой редкой дикой кошки России была создана автономная некоммерческая организация "Дальневосточный леопарды". В 2013 году при поддержке Русского географического общества (РГО) была организована компания "Центр "Амурский тигр". Его основными задачами являются сохранение и увеличение популяции тигров, установление гармоничных отношений между дикой кошкой и человеком.В феврале 2014 года была утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года. Она предусматривает проведение специальных биотехнических мероприятий, расширение питомников, рыборазводных центров, ботанических садов и дендрариев для сохранения редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. 2 апреля 2020 года была утверждена новая редакция Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных. В нее вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих. Сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, формирование нормативной правовой и методической базы, а также планирование и реализация мероприятий по данному направлению – приоритетная сфера деятельности Минприроды России.Защита животных и окружающей среды прописаны в Конституции РФ. Принятые в 2020 году поправки в основной закон обязывают правительство принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Также закрепляется необходимость ответственного отношения к животным. Базовым законом, который регулирует отношения в области охраны и использования животного мира и среды его обитания, является федеральный закон "О животном мире" (1995). В декабре 2018 года был принят закон "Об ответственном обращении с животными", который защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животнымиТрадиционно во Всемирный день защиты животных организуются различные акции, благотворительные и просветительские мероприятия.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752651328_0:0:2671:2003_1920x0_80_0_0_343cbb707551d29d06bfdd18358367be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, животные, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), всемирный фонд дикой природы, бездомные животные, домашние животные, центр "амурский тигр", дикие животные
01:34 04.10.2021
 

Всемирный день защиты животных

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Всемирный день защиты животных (World Animal Day) ежегодно отмечается во всем мире 4 октября.
Дата была выбрана не случайно, 4 октября 1226 года скончался святой Франциск Ассизский, который оказывал помощь страждущим и гонимым, и считался покровителем животных.
Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции (Италия) на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. День животных установлен с целью повышения осознания общественностью необходимости защиты окружающей среды, повышения активности в защите животных.
В докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященному расчету Глобального индекса живой планеты 2020 (выходит раз в два года), говорится, что в период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась в среднем на 68%. Самые значительные потери – 94% – несут популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 45%, в Северной Америке – на 33%, в Европе и Центральной Азии – на 24%.
В России праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения животных, в том числе находящихся на грани исчезновения, отмечается с 2000 года.
В нашей стране важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации.
В 82 субъектах Российской Федерации также изданы свои региональные красные книги.
Наибольшее количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов сосредоточено на Кавказе, юге Сибири и Дальнего Востока. Как правило, снижение численности животных происходит из-за деградации привычных мест обитания, вызванной масштабным хозяйственным освоением территорий, реже – глобальными климатическими изменениями. Однако, в первую очередь, в группу риска попадают животные, традиционно подвергающиеся истреблению в результате браконьерства.
В настоящее время ведется активная работа по сохранению 13 видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В их числе амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, охотоморские популяции гренландского и серого китов.
В 2011 году с целью защиты самой редкой дикой кошки России была создана автономная некоммерческая организация "Дальневосточный леопарды".
В 2013 году при поддержке Русского географического общества (РГО) была организована компания "Центр "Амурский тигр". Его основными задачами являются сохранение и увеличение популяции тигров, установление гармоничных отношений между дикой кошкой и человеком.
В феврале 2014 года была утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года. Она предусматривает проведение специальных биотехнических мероприятий, расширение питомников, рыборазводных центров, ботанических садов и дендрариев для сохранения редких и исчезающих видов животных, растений и грибов.
2 апреля 2020 года была утверждена новая редакция Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных. В нее вошли 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих.
Сохранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, формирование нормативной правовой и методической базы, а также планирование и реализация мероприятий по данному направлению – приоритетная сфера деятельности Минприроды России.
Защита животных и окружающей среды прописаны в Конституции РФ. Принятые в 2020 году поправки в основной закон обязывают правительство принимать меры для сохранения природного богатства и биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на окружающую среду. Также закрепляется необходимость ответственного отношения к животным.
Базовым законом, который регулирует отношения в области охраны и использования животного мира и среды его обитания, является федеральный закон "О животном мире" (1995).
В декабре 2018 года был принят закон "Об ответственном обращении с животными", который защищает животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с животными
Традиционно во Всемирный день защиты животных организуются различные акции, благотворительные и просветительские мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЖивотныеМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Всемирный фонд дикой природыбездомные животныедомашние животныеЦентр "Амурский тигр"Дикие животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния