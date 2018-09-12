Не забывать о животных: зоозащитные проекты на ВЭФ-2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
(обновлено: 16:54 12.09.2018)
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Не забывать о животных: зоозащитные проекты на ВЭФ-2018

Сейчас на Дальнем Востоке проходит мировое деловое событие — Восточный экономический форум, в котором участвуют лидеры государств, ученые и известные бизнесмены. Повестка форума уделяет внимание не только экономическому потенциалу Азиатско-Тихоокеанского региона, но также и сохранению окружающей среды. О действующих проектах по защите и изучению редких видов животных России, обсуждаемых на ВЭФ, читайте в нашем материале.

Дальневосточный леопард

В 2011 году с целью защиты самой редкой дикой кошки России — дальневосточного леопарда — была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Председателем наблюдательного совета АНО "Дальневосточные леопарды" стал Сергей Иванов, который сейчас является специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 

Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПятнистый окрас у каждого хищника уникален подобно отпечаткам пальцев у человека — по нему ученые отличают этих кошек друг от друга.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пятнистый окрас у каждого хищника уникален подобно отпечаткам пальцев у человека — по нему ученые отличают этих кошек друг от друга.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПестрый (или камуфляжный) узор покрывает все тело леопарда, на голове и лапах — пятна единичные, а на боках, спине и хвосте они образуют кольца, так называемые розетки.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пестрый (или камуфляжный) узор покрывает все тело леопарда, на голове и лапах — пятна единичные, а на боках, спине и хвосте они образуют кольца, так называемые розетки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковИсторически леопарды также жили на Корейском полуострове, в восточных провинциях Китая и южной части Сихотэ-Алиня (Приморский край).Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Исторически леопарды также жили на Корейском полуострове, в восточных провинциях Китая и южной части Сихотэ-Алиня (Приморский край).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЭти кошки предпочитают жить в одиночестве. У каждого леопарда есть своя территория, по которой хищник регулярно перемещается, чтобы оставить свои метки.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Эти кошки предпочитают жить в одиночестве. У каждого леопарда есть своя территория, по которой хищник регулярно перемещается, чтобы оставить свои метки.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЗаботу о сохранении леопарда проявляют как в России, так и за ее пределами.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Заботу о сохранении леопарда проявляют как в России, так и за ее пределами.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ настоящее время эти кошки являются самым редким подвидом леопарда: около 80 особей обитает в дикой природе и более 200 хищников в зоопарках во всем мире.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В настоящее время эти кошки являются самым редким подвидом леопарда: около 80 особей обитает в дикой природе и более 200 хищников в зоопарках во всем мире.
© РИА Новости / Виталий АньковМестность, в которой обитают дикие кошки, диктует свои условия: леса и гористый рельеф Дальнего Востока вынуждают леопарда быть очень подвижным и ловким.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Местность, в которой обитают дикие кошки, диктует свои условия: леса и гористый рельеф Дальнего Востока вынуждают леопарда быть очень подвижным и ловким.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковДальневосточный леопард включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дальневосточный леопард включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
© РИА Новости / Виталий АньковОт своих южных собратьев дальневосточные леопарды отличаются лишь более густым мехом, так как им приходится сталкиваться с более суровыми погодными условиями.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
От своих южных собратьев дальневосточные леопарды отличаются лишь более густым мехом, так как им приходится сталкиваться с более суровыми погодными условиями.
© РИА Новости / Виталий АньковАреал этих хищников находится на юго-западе Приморского края и на границе России с Китаем.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ареал этих хищников находится на юго-западе Приморского края и на границе России с Китаем.
© РИА Новости / Виталий АньковДальневосточные леопарды весьма миролюбивы, и за всю историю не было зафиксировано ни одного случая нападения хищника на человека.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дальневосточные леопарды весьма миролюбивы, и за всю историю не было зафиксировано ни одного случая нападения хищника на человека.
© РИА Новости / Виталий АньковТерритории с пересеченным рельефом, сопки с крутыми каменистыми склонами — их родная стихия, поэтому этих кошек можно считать прирожденными скалолазами.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Территории с пересеченным рельефом, сопки с крутыми каменистыми склонами — их родная стихия, поэтому этих кошек можно считать прирожденными скалолазами.
© РИА Новости / Владимир АстапковичОснову его рациона составляют копытные — сибирская косуля и пятнистый олень, но иногда леопард может полакомиться и мелкими зверями, вроде енотовидной собаки, барсука или зайца.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Основу его рациона составляют копытные — сибирская косуля и пятнистый олень, но иногда леопард может полакомиться и мелкими зверями, вроде енотовидной собаки, барсука или зайца.
© РИА Новости / Виталий АньковПятнистый хищник может прыгнуть на высоту не меньше 5 метров, чтобы затащить на дерево свою добычу, вес которой может превышать его собственный в два раза.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Пятнистый хищник может прыгнуть на высоту не меньше 5 метров, чтобы затащить на дерево свою добычу, вес которой может превышать его собственный в два раза.
© РИА Новости / Виталий АньковВосстановление популяции дальневосточного леопарда в России началось в 2011 году, тогда была создана АНО "Дальневосточные леопарды", наблюдательный совет которой возглавляет Сергей Иванов.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Восстановление популяции дальневосточного леопарда в России началось в 2011 году, тогда была создана АНО "Дальневосточные леопарды", наблюдательный совет которой возглавляет Сергей Иванов.
© РИА Новости / Виталий АньковОхота на леопарда запрещена с 1956 года.Дальневосточный леопард
© РИА Новости / Виталий Аньков
Охота на леопарда запрещена с 1956 года.
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Спецпредставитель президента Иванов покормил пятнистого оленя в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Спецпредставитель президента Иванов покормил пятнистого оленя в Приморье
В этом году леопарда "встречают" практически все гости ВЭФ — инсталляция с изображением дальневосточного леопарда Хорса установлена в аэропорту Владивостока. На тематической площадке форума "Улица Дальнего Востока" на набережной Дальневосточного федерального университета представлены главные природные чудеса, одним из которых стала экспозиция "Земли леопарда" — национального парка в Приморье, который стал единственным домом для редкой в России кошки. 

Благодаря усилиям организации, сейчас численность дальневосточных леопардов превышает 100 особей. До появления АНО кошек оставалось менее 30, что было близко к красной черте — самый редкий подвид леопарда мог просто исчезнуть с нашей планеты.

Амурский тигр

Некоммерческая организация "Центр "Амурский тигр", также участник ВЭФ, была создана в 2013 году при поддержке Русского географического общества (РГО). Целями центра являются изучение амурского тигра, сохранение и увеличение его популяции, а также установление гармоничных отношений между дикой кошкой и человеком. 

Никуда без тигра
© Александр Хитров
Никуда без тигра

Наблюдательный совет организации возглавляет вице-премьер РФ Константин Чуйченко. Генеральный директор центра Сергей Арамилев выступает в качестве спикера в деловой программе форума — обсуждении национального проекта "Экология", проектов и программ по сохранению амурского тигра и биоразнообразия региона.

Экспозиция центра "Амурский тигр" расположена на площадке "Улица Дальнего Востока". На выставке посетителям представлены образцы новой техники, приобретенной по программе переоснащения государственных природоохранных служб в ареале амурского тигра, которая реализуется центром при поддержке спонсоров и партнеров уже на протяжении 5 лет. Внутри павильона "Амурский тигр" гостей ждут интерактивные презентации программ и проектов центра, "тигриные" фотозоны и аттракционы дополненной реальности. 

Амурский тигр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Путь тигра: истории о жизни хищников и их отношениях с человеком

А в конце сентября жители Дальнего Востока масштабно отпразднуют День тигра (или День амурского тигра), который проводится центром ежегодно. Как недавно отметил Сергей Арамилев в интервью разделу "Экология" сайта РИА Новости, в этом году организаторы боятся, что мест для всех желающих на празднике может даже не хватить.

Приморский океанариум

Экспозиция океанариума, первого и единственного океанариума страны, входящего в структуру Российской академии наук, стала частью культурной программы ВЭФ. Этим летом океанариум — еще и научная площадка для изучения акустических сигналов морских млекопитающих, тихоокеанских моржей, дельфинов, а также белух — индикаторов состояния морской фауны. 

Океанариум на острове Русский. Архивное фото
© РИА Новости / Валерия Кузора
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На ВЭФ установят аквариум с красными, желтыми и синими обитателями моря

Изучение и охрана белух осуществляется в рамках специальных проектов по защите животных (наряду с амурским тигром, дальневосточным леопардом, белым медведем, снежным барсом). 

Исследования по программе "Белуха — белый кит" проводят специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова (ИПЭЭ РАН) и РГО в рамках постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при поддержке В.В.Путина. 

Куда плывут и как живут киты
© РИА Новости / Илья Питалев
Куда плывут и как живут киты

Благотворительный аукцион "Поможем природе"

Ежегодный благотворительный аукцион Министерства экологии и природных ресурсов РФ открыт все три дня форума. Проект проводится с целью поддержки программ по сохранению биоразнообразия в России и привлечения внимания к деятельности по защите редких видов животных по инициативе вице-премьера правительства России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. 

На IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На ВЭФе пройдет благотворительный аукцион в поддержку редких животных

Лоты для аукциона по традиции предоставили главы регионов ДФО, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации, а также известные российские деятели культуры, искусства и спорта — Данила Козловский, Константин Цзю, Илья Лагутенко, Бату Хасиков, Николай Валуев, Пелагея, Анатолий Карпов, Борис Эйфман, Юлия Чичерина и другие.

Кроноцкий заповедник выставил на торги право дать название новому гейзеру на Камчатке, а министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин предоставил специальный лот — путешествие по 10 местам Дальнего Востока, которые были признаны природными чудесами. Стрит-арт художник Sonny из Южной Африки, который к прошлому ВЭФу украсил стену во Владивостоке изображением дальневосточного леопарда, выставил два принта: с тигром и леопардом. Среди лотов также представлены скульптуры редких кошек в оригинальной раскраске и возможность дать имена нескольким дальневосточным леопардам и одной амурской тигрице.

Собранные средства на аукционе, как и в прошлые годы, будут направлены на природоохранные проекты.

Сихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
Виртуальное путешествие по заповедным землям России

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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