Не забывать о животных: зоозащитные проекты на ВЭФ-2018

Сейчас на Дальнем Востоке проходит мировое деловое событие — Восточный экономический форум, в котором участвуют лидеры государств, ученые и известные бизнесмены. Повестка форума уделяет внимание не только экономическому потенциалу Азиатско-Тихоокеанского региона, но также и сохранению окружающей среды. О действующих проектах по защите и изучению редких видов животных России, обсуждаемых на ВЭФ, читайте в нашем материале.

Дальневосточный леопард

В 2011 году с целью защиты самой редкой дикой кошки России — дальневосточного леопарда — была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Председателем наблюдательного совета АНО "Дальневосточные леопарды" стал Сергей Иванов, который сейчас является специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В этом году леопарда "встречают" практически все гости ВЭФ — инсталляция с изображением дальневосточного леопарда Хорса установлена в аэропорту Владивостока. На тематической площадке форума "Улица Дальнего Востока" на набережной Дальневосточного федерального университета представлены главные природные чудеса, одним из которых стала экспозиция "Земли леопарда" — национального парка в Приморье, который стал единственным домом для редкой в России кошки.

Благодаря усилиям организации, сейчас численность дальневосточных леопардов превышает 100 особей. До появления АНО кошек оставалось менее 30, что было близко к красной черте — самый редкий подвид леопарда мог просто исчезнуть с нашей планеты.

Амурский тигр

Некоммерческая организация "Центр "Амурский тигр", также участник ВЭФ, была создана в 2013 году при поддержке Русского географического общества (РГО). Целями центра являются изучение амурского тигра, сохранение и увеличение его популяции, а также установление гармоничных отношений между дикой кошкой и человеком.

Наблюдательный совет организации возглавляет вице-премьер РФ Константин Чуйченко. Генеральный директор центра Сергей Арамилев выступает в качестве спикера в деловой программе форума — обсуждении национального проекта "Экология", проектов и программ по сохранению амурского тигра и биоразнообразия региона.

Экспозиция центра "Амурский тигр" расположена на площадке "Улица Дальнего Востока". На выставке посетителям представлены образцы новой техники, приобретенной по программе переоснащения государственных природоохранных служб в ареале амурского тигра, которая реализуется центром при поддержке спонсоров и партнеров уже на протяжении 5 лет. Внутри павильона "Амурский тигр" гостей ждут интерактивные презентации программ и проектов центра, "тигриные" фотозоны и аттракционы дополненной реальности.

А в конце сентября жители Дальнего Востока масштабно отпразднуют День тигра (или День амурского тигра), который проводится центром ежегодно. Как недавно отметил Сергей Арамилев в интервью разделу "Экология" сайта РИА Новости, в этом году организаторы боятся, что мест для всех желающих на празднике может даже не хватить.

Приморский океанариум

Экспозиция океанариума, первого и единственного океанариума страны, входящего в структуру Российской академии наук, стала частью культурной программы ВЭФ. Этим летом океанариум — еще и научная площадка для изучения акустических сигналов морских млекопитающих, тихоокеанских моржей, дельфинов, а также белух — индикаторов состояния морской фауны.

Изучение и охрана белух осуществляется в рамках специальных проектов по защите животных (наряду с амурским тигром, дальневосточным леопардом, белым медведем, снежным барсом).

Исследования по программе "Белуха — белый кит" проводят специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова (ИПЭЭ РАН) и РГО в рамках постоянно действующей экспедиции РАН по изучению животных Красной книги Российской Федерации и других особо важных животных фауны России при поддержке В.В.Путина.

Благотворительный аукцион "Поможем природе"

Ежегодный благотворительный аукцион Министерства экологии и природных ресурсов РФ открыт все три дня форума. Проект проводится с целью поддержки программ по сохранению биоразнообразия в России и привлечения внимания к деятельности по защите редких видов животных по инициативе вице-премьера правительства России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Лоты для аукциона по традиции предоставили главы регионов ДФО, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации, а также известные российские деятели культуры, искусства и спорта — Данила Козловский, Константин Цзю, Илья Лагутенко, Бату Хасиков, Николай Валуев, Пелагея, Анатолий Карпов, Борис Эйфман, Юлия Чичерина и другие.

Кроноцкий заповедник выставил на торги право дать название новому гейзеру на Камчатке, а министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин предоставил специальный лот — путешествие по 10 местам Дальнего Востока, которые были признаны природными чудесами. Стрит-арт художник Sonny из Южной Африки, который к прошлому ВЭФу украсил стену во Владивостоке изображением дальневосточного леопарда, выставил два принта: с тигром и леопардом. Среди лотов также представлены скульптуры редких кошек в оригинальной раскраске и возможность дать имена нескольким дальневосточным леопардам и одной амурской тигрице.

Собранные средства на аукционе, как и в прошлые годы, будут направлены на природоохранные проекты.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников