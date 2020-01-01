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В России изменились правила обращения с животными
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РИА Новости

В России изменились правила обращения с животными

18:06 01.01.2020 (обновлено: 18:39 01.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрохожие в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
Прохожие в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Базовые нормы принятого в 2018 году закона "Об ответственном обращении с животными" уже действуют, однако в новом году начинают применяться отдельные положения документа.
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Так, с 1 января владельцам потенциально опасных пород собак запрещено выгуливать своих питомцев без намордника и поводка — кроме как на огороженной территории. Список таких пород ранее утвердило правительство.
Кроме того, правила запрещают контактные зоопарки. Исключения делаются лишь при наличии "недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ". К питомцам, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, запрещено применять лекарства, способные причинить вред их здоровью.
Содержание диких животных дома также не допускается. При несоблюдении правил питомцы будут конфискованы и возвращены в естественную среду обитания.
В 2020 году вступила в силу статья, регулирующая деятельность приютов для животных. Теперь их владельцы несут такую же ответственность, как и хозяева питомцев. Запрещается также умерщвлять животных в приютах без соответствующего указания ветеринара.
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Изменились и правила обращения с безнадзорными животными: допускается только программа "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания", причем с неснимаемой меткой. Процессы отлова и выпуска необходимо фиксировать на видео. После отлова животных должны передать в приют.
Госдума приняла закон "Об ответственном обращении с животными" в декабре 2018 года, через восемь лет после внесения. После этого документ утвердил президент России Владимир Путин.
В декабре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее разработанные Минприроды правила по обращению с животными.
Что изменится в России c 1 января 2020 года
30 декабря 2019, 13:20
Что изменится в России c 1 января 2020 года
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Дмитрий МедведевМинистерство природных ресурсов и экологии РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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