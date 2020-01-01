В России изменились правила обращения с животными

Прохожие в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на Госдумы. В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте

Базовые нормы принятого в 2018 году закона "Об ответственном обращении с животными" уже действуют, однако в новом году начинают применяться отдельные положения документа.

Так, с 1 января владельцам потенциально опасных пород собак запрещено выгуливать своих питомцев без намордника и поводка — кроме как на огороженной территории. Список таких пород ранее утвердило правительство.

Кроме того, правила запрещают контактные зоопарки. Исключения делаются лишь при наличии "недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ". К питомцам, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, запрещено применять лекарства, способные причинить вред их здоровью.

Содержание диких животных дома также не допускается. При несоблюдении правил питомцы будут конфискованы и возвращены в естественную среду обитания.

В 2020 году вступила в силу статья, регулирующая деятельность приютов для животных. Теперь их владельцы несут такую же ответственность, как и хозяева питомцев. Запрещается также умерщвлять животных в приютах без соответствующего указания ветеринара.

Изменились и правила обращения с безнадзорными животными: допускается только программа "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания", причем с неснимаемой меткой. Процессы отлова и выпуска необходимо фиксировать на видео. После отлова животных должны передать в приют.

Госдума приняла закон "Об ответственном обращении с животными" в декабре 2018 года, через восемь лет после внесения. После этого документ утвердил президент России Владимир Путин.