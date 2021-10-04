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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/vyzov-1752949507.html
Космонавт раскритиковал утаивание сюжета фильма "Вызов"
Космонавт раскритиковал утаивание сюжета фильма "Вызов" - РИА Новости, 04.10.2021
Космонавт раскритиковал утаивание сюжета фильма "Вызов"
Сокрытие от сотрудников Центра управления полетами особенностей сюжета фильма "Вызов", который планируется снять на борту Международной космической станции,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:58
2021-10-04T13:05
культура
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег котов
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сокрытие от сотрудников Центра управления полетами особенностей сюжета фильма "Вызов", который планируется снять на борту Международной космической станции, влияет на безопасность экипажа, считает инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."Сценарий закрыт даже от специалистов Центра управления полетами. Если планировщики и операторы Центра, группа медицинского обеспечения не понимают, чего ожидать, и могут реагировать только по факту, то это совсем неправильно. Это влияет не только на эффективность работы экипажа, но и на безопасность. Мне кажется, что в этой ситуации вопросам обеспечения безопасности нужно было выставить приоритет над сохранением секретности сюжета фильма", - сказал космонавт в интервью РИА Новости.Также он рассказал, что в Институт медико-биологических проблем РАН, который является головным в России по оказанию медицинской помощи в космосе, никто из авторов фильма не обращался. "Все, что мы знаем, - что они планируют съемки с использованием части имеющегося на российском сегменте станции медоборудования", - сказал Котов.Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Земли. Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210916/peresild-1750316304.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег котов, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
10:58 04.10.2021 (обновлено: 13:05 04.10.2021)
 
Космонавт раскритиковал утаивание сюжета фильма "Вызов"

Космонавт Котов: утаивание сюжета фильма "Вызов" влияет на безопасность экипажа

© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/RoscosmosЧлен экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/Roscosmos
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сокрытие от сотрудников Центра управления полетами особенностей сюжета фильма "Вызов", который планируется снять на борту Международной космической станции, влияет на безопасность экипажа, считает инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"Сценарий закрыт даже от специалистов Центра управления полетами. Если планировщики и операторы Центра, группа медицинского обеспечения не понимают, чего ожидать, и могут реагировать только по факту, то это совсем неправильно. Это влияет не только на эффективность работы экипажа, но и на безопасность. Мне кажется, что в этой ситуации вопросам обеспечения безопасности нужно было выставить приоритет над сохранением секретности сюжета фильма", - сказал космонавт в интервью РИА Новости.
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Также он рассказал, что в Институт медико-биологических проблем РАН, который является головным в России по оказанию медицинской помощи в космосе, никто из авторов фильма не обращался. "Все, что мы знаем, - что они планируют съемки с использованием части имеющегося на российском сегменте станции медоборудования", - сказал Котов.
Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Земли.
Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>
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КультураКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег КотовЮлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культуры
 
 
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