10:58 04.10.2021 (обновлено: 13:05 04.10.2021)
Космонавт раскритиковал утаивание сюжета фильма "Вызов"
Космонавт Котов: утаивание сюжета фильма "Вызов" влияет на безопасность экипажа
© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/RoscosmosЧлен экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сокрытие от сотрудников Центра управления полетами особенностей сюжета фильма "Вызов", который планируется снять на борту Международной космической станции, влияет на безопасность экипажа, считает инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"Сценарий закрыт даже от специалистов Центра управления полетами. Если планировщики и операторы Центра, группа медицинского обеспечения не понимают, чего ожидать, и могут реагировать только по факту, то это совсем неправильно. Это влияет не только на эффективность работы экипажа, но и на безопасность. Мне кажется, что в этой ситуации вопросам обеспечения безопасности нужно было выставить приоритет над сохранением секретности сюжета фильма", - сказал космонавт в интервью РИА Новости.
16 сентября, 13:04НаукаПересильд рассказала, о чем жалеет после подготовки к полету на МКС
Также он рассказал, что в Институт медико-биологических проблем РАН, который является головным в России по оказанию медицинской помощи в космосе, никто из авторов фильма не обращался. "Все, что мы знаем, - что они планируют съемки с использованием части имеющегося на российском сегменте станции медоборудования", - сказал Котов.
Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Земли.