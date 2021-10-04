10:26 04.10.2021 (обновлено: 13:08 04.10.2021)
Космонавт оценил сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС
Космонавт Котов назвал сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС, нереалистичным
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сценарий фильма "Вызов" о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, такая медицинская помощь невозможна в реальности, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"При современном развитии космической медицины и концепции оказания медицинской помощи на станции – нет", - сказал он, отвечая на вопрос о реальности сюжета фильма о проведении операции в космосе.
По его словам, существует перечень заболеваний, медицинская помощь при которых может быть оказана на борту МКС. Речь, в первую очередь, идет о реанимационных мероприятиях. Для этого на станции имеется соответствующее медицинское оборудование, а два члена экипажа проходят подготовку в качестве парамедиков.
"С точки зрения хирургии, максимум на станции можно зашить сосуд, пришить кожный лоскут. Никаких полостных операций, никаких серьезных сосудистых операций, никакой нейрохирургии", - сказал он.
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По словам Котова, если у члена экипажа на МКС возникли проблемы со здоровьем, то для купирования заболевания имеются аптечки с различными медикаментами, а то, что нельзя вылечить с их помощью, решается экстренной эвакуацией со станции.
"Такая концепция на околоземной орбите себя оправдала и считается оптимальной. Не существует таких резких заболеваний, которые не позволили бы человеку за четыре-восемь часов спуститься на Землю для получения квалифицированной медицинской помощи", - рассказал космонавт.
Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
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Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.