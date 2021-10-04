https://ria.ru/20211004/vyzov-1752943062.html

Космонавт оценил сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС

Космонавт оценил сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС - РИА Новости, 04.10.2021

Космонавт оценил сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС

Сценарий фильма "Вызов" о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, такая медицинская помощь невозможна в реальности, рассказал РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T10:26

2021-10-04T10:26

2021-10-04T13:08

культура

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег котов

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сценарий фильма "Вызов" о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, такая медицинская помощь невозможна в реальности, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.По его словам, существует перечень заболеваний, медицинская помощь при которых может быть оказана на борту МКС. Речь, в первую очередь, идет о реанимационных мероприятиях. Для этого на станции имеется соответствующее медицинское оборудование, а два члена экипажа проходят подготовку в качестве парамедиков."С точки зрения хирургии, максимум на станции можно зашить сосуд, пришить кожный лоскут. Никаких полостных операций, никаких серьезных сосудистых операций, никакой нейрохирургии", - сказал он.По словам Котова, если у члена экипажа на МКС возникли проблемы со здоровьем, то для купирования заболевания имеются аптечки с различными медикаментами, а то, что нельзя вылечить с их помощью, решается экстренной эвакуацией со станции."Такая концепция на околоземной орбите себя оправдала и считается оптимальной. Не существует таких резких заболеваний, которые не позволили бы человеку за четыре-восемь часов спуститься на Землю для получения квалифицированной медицинской помощи", - рассказал космонавт.Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>

https://ria.ru/20210929/pugacheva-1752280730.html

https://ria.ru/20210916/peresild-1750316304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег котов, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры