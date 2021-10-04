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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211004/vyzov-1752943062.html
Космонавт оценил сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС
Космонавт оценил сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС - РИА Новости, 04.10.2021
Космонавт оценил сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС
Сценарий фильма "Вызов" о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, такая медицинская помощь невозможна в реальности, рассказал РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:26
2021-10-04T13:08
культура
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег котов
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сценарий фильма "Вызов" о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, такая медицинская помощь невозможна в реальности, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.По его словам, существует перечень заболеваний, медицинская помощь при которых может быть оказана на борту МКС. Речь, в первую очередь, идет о реанимационных мероприятиях. Для этого на станции имеется соответствующее медицинское оборудование, а два члена экипажа проходят подготовку в качестве парамедиков."С точки зрения хирургии, максимум на станции можно зашить сосуд, пришить кожный лоскут. Никаких полостных операций, никаких серьезных сосудистых операций, никакой нейрохирургии", - сказал он.По словам Котова, если у члена экипажа на МКС возникли проблемы со здоровьем, то для купирования заболевания имеются аптечки с различными медикаментами, а то, что нельзя вылечить с их помощью, решается экстренной эвакуацией со станции."Такая концепция на околоземной орбите себя оправдала и считается оптимальной. Не существует таких резких заболеваний, которые не позволили бы человеку за четыре-восемь часов спуститься на Землю для получения квалифицированной медицинской помощи", - рассказал космонавт.Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210929/pugacheva-1752280730.html
https://ria.ru/20210916/peresild-1750316304.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег котов, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
10:26 04.10.2021 (обновлено: 13:08 04.10.2021)
 
Космонавт оценил сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС

Космонавт Котов назвал сюжет фильма "Вызов", который снимут на МКС, нереалистичным

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКосмонавт Олег Котов
Космонавт Олег Котов - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сценарий фильма "Вызов" о проведении хирургической операции на МКС является художественным вымыслом, такая медицинская помощь невозможна в реальности, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"При современном развитии космической медицины и концепции оказания медицинской помощи на станции – нет", - сказал он, отвечая на вопрос о реальности сюжета фильма о проведении операции в космосе.
По его словам, существует перечень заболеваний, медицинская помощь при которых может быть оказана на борту МКС. Речь, в первую очередь, идет о реанимационных мероприятиях. Для этого на станции имеется соответствующее медицинское оборудование, а два члена экипажа проходят подготовку в качестве парамедиков.
"С точки зрения хирургии, максимум на станции можно зашить сосуд, пришить кожный лоскут. Никаких полостных операций, никаких серьезных сосудистых операций, никакой нейрохирургии", - сказал он.
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По словам Котова, если у члена экипажа на МКС возникли проблемы со здоровьем, то для купирования заболевания имеются аптечки с различными медикаментами, а то, что нельзя вылечить с их помощью, решается экстренной эвакуацией со станции.
"Такая концепция на околоземной орбите себя оправдала и считается оптимальной. Не существует таких резких заболеваний, которые не позволили бы человеку за четыре-восемь часов спуститься на Землю для получения квалифицированной медицинской помощи", - рассказал космонавт.
Сюжет фильма до сих пор держится в секрете. Но, как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, фильм будет посвящен тому, что один из космонавтов на МКС нуждается в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Клим Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
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Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле "Союз МС-19" их отвезет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.
Сейчас на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.
Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>
 
КультураКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег КотовЮлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культуры
 
 
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