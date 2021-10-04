https://ria.ru/20211004/vstrecha-1753032922.html
Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Пашиняна
Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Пашиняна - РИА Новости, 04.10.2021
Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Пашиняна
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время готовится личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:49
2021-10-04T16:49
2021-10-04T16:58
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в мире
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время готовится личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна."Тон взаимодействия задают руководители наших стран. В этом году уже состоялись три личных встречи. В ближайшее время готовится новая личная встреча", - сказала Матвиенко на встрече с председателем нацсобрания Армении Аленом Симоняном.Матвиенко подчеркнула, что диалог задает тон взаимодействию РФ и Армении во всех сферах, включая экономику, гуманитарную сферу, образование, здравоохранение."Наши отношения носят дружеский и стратегический характер. Безусловно, роль парламента в этом очень высока. Мы удовлетворены тем, как работала наша межпарламентская комиссия", - отметила глава Совфеда.Она напомнила, что в следующем году исполняется 30 лет с момента установления дипотношений РФ и Армении.
https://ria.ru/20210809/karabakh-1741039453.html
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армения, россия, в мире, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, никол пашинян
16:49 04.10.2021 (обновлено: 16:58 04.10.2021)
Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Пашиняна
Матвиенко заявила, что в ближайшем будущем готовится личная встреча Путина и Пашиняна