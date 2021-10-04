https://ria.ru/20211004/vstrecha-1753032922.html

Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Пашиняна

Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Пашиняна - РИА Новости, 04.10.2021

Матвиенко сообщила о подготовке встречи Путина и Пашиняна

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время готовится личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:49

2021-10-04T16:49

2021-10-04T16:58

армения

россия

в мире

владимир путин

совет федерации рф

валентина матвиенко

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_996afab06f9e6795092054ef039c9162.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время готовится личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна."Тон взаимодействия задают руководители наших стран. В этом году уже состоялись три личных встречи. В ближайшее время готовится новая личная встреча", - сказала Матвиенко на встрече с председателем нацсобрания Армении Аленом Симоняном.Матвиенко подчеркнула, что диалог задает тон взаимодействию РФ и Армении во всех сферах, включая экономику, гуманитарную сферу, образование, здравоохранение."Наши отношения носят дружеский и стратегический характер. Безусловно, роль парламента в этом очень высока. Мы удовлетворены тем, как работала наша межпарламентская комиссия", - отметила глава Совфеда.Она напомнила, что в следующем году исполняется 30 лет с момента установления дипотношений РФ и Армении.

https://ria.ru/20210809/karabakh-1741039453.html

https://ria.ru/20210622/rossiya-1737967089.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, россия, в мире, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, никол пашинян