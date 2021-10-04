https://ria.ru/20211004/twitter-1753083916.html
Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Twitter
Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Twitter - РИА Новости, 04.10.2021
Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Twitter
Пользователи сообщают о проблемах с доступом к Twitter, информирует сервис Downdetector. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:56
2021-10-04T22:56
2021-10-04T23:49
в мире
технологии
twitter
весь мир
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к Twitter, информирует сервис Downdetector."Отчеты пользователей указывают на проблемы с Twitter", - сообщает сервис.В то же время если вбить электронный адрес сети микроблогов, сервис указывает, что на территории США проблем с доступом к сайту не наблюдается.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Кроме того, согласно данным Forbes Real-Time, основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира. По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 миллиарда долларов, и составило 116,1 миллиарда доллара.Штаб-квартира Facebook расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
https://ria.ru/20211004/ischeznovenie-1753083633.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, twitter, весь мир, глобальный сбой в работе соцсетей
22:56 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Twitter
Сервис Downdetector: пользователи сообщили о проблемах с доступом к Twitter