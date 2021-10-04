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Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook
Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook - РИА Новости, 04.10.2021
Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T22:15
2021-10-04T23:49
в мире
технологии
марк цукерберг
forbes
whatsapp inc.
facebook
twitter
калифорния
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира, следует из данных Forbes Real-Time.По данным счетчика издания, состояние Цукерберга упало на 5,4%, и составило 116,1 миллиарда доллара.Глава Facebook уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.Ранее пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.Как пишут СМИ, для крупнейшей соцсети этот сбой стал наиболее масштабным с 2008 года — тогда она отключилась на сутки.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Компании также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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в мире, технологии, марк цукерберг, forbes, whatsapp inc., facebook, twitter, калифорния, telegram (приложение), глобальный сбой в работе соцсетей
22:15 04.10.2021 (обновлено: 23:49 04.10.2021)
 
Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook

Forbes: Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в соцсетях Facebook

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоздатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг
Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира, следует из данных Forbes Real-Time.
По данным счетчика издания, состояние Цукерберга упало на 5,4%, и составило 116,1 миллиарда доллара.
Глава Facebook уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.
Ранее пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Как пишут СМИ, для крупнейшей соцсети этот сбой стал наиболее масштабным с 2008 года — тогда она отключилась на сутки.
Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Компании также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 21:16
Песков сообщил, что сайт президента работает без перебоев
 
В миреТехнологииМарк ЦукербергForbesWhatsApp Inc.FacebookTwitterКалифорнияTelegram (приложение)Глобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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