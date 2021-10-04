https://ria.ru/20211004/tsukerberg-1753080572.html

Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook

Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook - РИА Новости, 04.10.2021

Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T22:15

2021-10-04T22:15

2021-10-04T23:49

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Основатель Facebook Марк Цукерберг из-за глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира, следует из данных Forbes Real-Time.По данным счетчика издания, состояние Цукерберга упало на 5,4%, и составило 116,1 миллиарда доллара.Глава Facebook уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 миллиарда долларов.Ранее пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.Как пишут СМИ, для крупнейшей соцсети этот сбой стал наиболее масштабным с 2008 года — тогда она отключилась на сутки.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Компании также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

https://ria.ru/20211004/sayt-1753075153.html

калифорния

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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