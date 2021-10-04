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Юбилейное шоу Аниты Цой отменили в Санкт-Петербурге
Юбилейное шоу Аниты Цой отменили в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.10.2021
Юбилейное шоу Аниты Цой отменили в Санкт-Петербурге
Юбилейное шоу Аниты Цой "Пятый океан" отменили в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на сайте БКЗ "Октябрьский". Концерт должен был состояться 5... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:02
2021-10-04T18:02
2021-10-04T18:02
шоубиз
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Юбилейное шоу Аниты Цой "Пятый океан" отменили в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на сайте БКЗ "Октябрьский". Концерт должен был состояться 5 октября.Организаторы и сама исполнительница никак не прокомментировали эту ситуацию. Купленные билеты подлежат возврату, говорится на сайте площадки.Масштабное шоу много значило для артистки. Цой стала режиссером и сценаристом мероприятия. В проекте, приуроченном к 50-летию Аниты, были собраны наиболее известные хиты певицы.Премьера программы успела пройти в Москве 1 октября. Несмотря на травмированную недавно ногу, артистка выступила без гипса.Анита в Instagram поблагодарила всех участников своей команды за концерт в Москве, отметив, что музыку для мероприятия готовили целый год.Ранее стало известно, что у Аниты умерла мама.
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санкт-петербург, анита цой, знаменитости
Юбилейное шоу Аниты Цой отменили в Санкт-Петербурге
Юбилейное шоу в честь 50-летия Аниты Цой "Пятый океан" отменили в Санкт-Петербурге