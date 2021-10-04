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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211004/tsoy-1753039264.html
Юбилейное шоу Аниты Цой отменили в Санкт-Петербурге
Юбилейное шоу Аниты Цой отменили в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.10.2021
Юбилейное шоу Аниты Цой отменили в Санкт-Петербурге
Юбилейное шоу Аниты Цой "Пятый океан" отменили в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на сайте БКЗ "Октябрьский". Концерт должен был состояться 5... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T18:02
2021-10-04T18:02
шоубиз
санкт-петербург
анита цой
знаменитости
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Юбилейное шоу Аниты Цой "Пятый океан" отменили в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на сайте БКЗ "Октябрьский". Концерт должен был состояться 5 октября.Организаторы и сама исполнительница никак не прокомментировали эту ситуацию. Купленные билеты подлежат возврату, говорится на сайте площадки.Масштабное шоу много значило для артистки. Цой стала режиссером и сценаристом мероприятия. В проекте, приуроченном к 50-летию Аниты, были собраны наиболее известные хиты певицы.Премьера программы успела пройти в Москве 1 октября. Несмотря на травмированную недавно ногу, артистка выступила без гипса.Анита в Instagram поблагодарила всех участников своей команды за концерт в Москве, отметив, что музыку для мероприятия готовили целый год.Ранее стало известно, что у Аниты умерла мама.
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санкт-петербург, анита цой, знаменитости
18:02 04.10.2021
 
Юбилейное шоу Аниты Цой отменили в Санкт-Петербурге

Юбилейное шоу в честь 50-летия Аниты Цой "Пятый океан" отменили в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Юбилейное шоу Аниты Цой "Пятый океан" отменили в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась на сайте БКЗ "Октябрьский". Концерт должен был состояться 5 октября.
Организаторы и сама исполнительница никак не прокомментировали эту ситуацию. Купленные билеты подлежат возврату, говорится на сайте площадки.
Масштабное шоу много значило для артистки. Цой стала режиссером и сценаристом мероприятия. В проекте, приуроченном к 50-летию Аниты, были собраны наиболее известные хиты певицы.
Премьера программы успела пройти в Москве 1 октября. Несмотря на травмированную недавно ногу, артистка выступила без гипса.
Анита в Instagram поблагодарила всех участников своей команды за концерт в Москве, отметив, что музыку для мероприятия готовили целый год.

"Делали аранжировки, собирали музыкантов, звукоинженеров, вокалистов. На сцене одновременно работали 128 каналов живого звука! Честно скажу, я горжусь этой работой и нашей мощной командой музыкантов и технических служб!" – написала Цой.

Ранее стало известно, что у Аниты умерла мама.
Певица Анита Цой на pre-party международного музыкального фестиваля Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 15:12Шоубиз
Анита Цой оказалась в инвалидном кресле из-за проблем с ногой
 
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