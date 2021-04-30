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У Аниты Цой умерла мама
У Аниты Цой умерла мама
Певица Анита Цой сообщила в Instagram печальную новость: не стало ее мамы Юн Элоизы Санхымовны. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:36
2021-04-30T16:36
2021-04-30T17:07
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Анита Цой сообщила в Instagram печальную новость: не стало ее мамы Юн Элоизы Санхымовны.К записи исполнительница приложила трогательное видео: подборку кадров из семейного архива разных лет, на которых они с мамой вместе. В комментариях друзья, коллеги и поклонники за несколько часов оставили тысячи комментариев со словами соболезнований.Причину смерти мамы Анита Цой не уточнила, но по сведениям СМИ у Элоизы Санхымовны были большие проблемы со здоровьем.Отец певицы Сергей Ким ушел из семьи, когда Аните было два года, и мама растила дочку одна. Встретились они, когда артистка была уже знаменитой, но общения не получилось.Как рассказала Анита в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1", он ушел из жизни в начале года. Певица узнала об этом только через месяц от знакомых и призналась, что даже перед смертью отец отказался общаться с ней.
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шоу-бизнес, знаменитости, анита цой, звезды
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Певица Анита Цой сообщила
в Instagram печальную новость: не стало ее мамы Юн Элоизы Санхымовны.
"15.07.1944 — 29.04.2021", — написала она.
К записи исполнительница приложила трогательное видео: подборку кадров из семейного архива разных лет, на которых они с мамой вместе.
В комментариях друзья, коллеги и поклонники за несколько часов оставили тысячи комментариев со словами соболезнований.
"Аниточка, родная, соболезную", — написала певица Зара; "Держись, дружочек", — поддержала Аниту Наташа Королева"; "Мои глубочайшие соболезнования", "Светлая память", — написали Николай Басков и Игорь Николаев.
Причину смерти мамы Анита Цой не уточнила, но по сведениям СМИ у Элоизы Санхымовны были
большие проблемы со здоровьем.
Отец певицы Сергей Ким ушел из семьи, когда Аните было два года, и мама растила дочку одна. Встретились они, когда артистка была уже знаменитой, но общения не получилось.
Как рассказала
Анита в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1", он ушел из жизни в начале года. Певица узнала об этом только через месяц от знакомых и призналась, что даже перед смертью отец отказался общаться с ней.