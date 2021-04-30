https://ria.ru/20210430/tsoy-1730720283.html

У Аниты Цой умерла мама

У Аниты Цой умерла мама

Певица Анита Цой сообщила в Instagram печальную новость: не стало ее мамы Юн Элоизы Санхымовны. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:36

2021-04-30T16:36

2021-04-30T17:07

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Певица Анита Цой сообщила в Instagram печальную новость: не стало ее мамы Юн Элоизы Санхымовны.К записи исполнительница приложила трогательное видео: подборку кадров из семейного архива разных лет, на которых они с мамой вместе. В комментариях друзья, коллеги и поклонники за несколько часов оставили тысячи комментариев со словами соболезнований.Причину смерти мамы Анита Цой не уточнила, но по сведениям СМИ у Элоизы Санхымовны были большие проблемы со здоровьем.Отец певицы Сергей Ким ушел из семьи, когда Аните было два года, и мама растила дочку одна. Встретились они, когда артистка была уже знаменитой, но общения не получилось.Как рассказала Анита в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1", он ушел из жизни в начале года. Певица узнала об этом только через месяц от знакомых и призналась, что даже перед смертью отец отказался общаться с ней.

https://ria.ru/20210316/slava-1601452456.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, анита цой, звезды