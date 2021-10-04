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Космонавт рассказал, почему исчезла "гагаринская" предстартовая традиция
Космонавт рассказал, почему исчезла "гагаринская" предстартовая традиция - РИА Новости, 04.10.2021
Космонавт рассказал, почему исчезла "гагаринская" предстартовая традиция
Заложенная первым космонавтом планеты Юрием Гагариным предстартовая традиция помочиться на колесо автобуса перед посадкой в ракету стала неактуальной после... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T10:05
2021-10-04T11:13
юрий гагарин (космонавт)
российская академия наук
космос - риа наука
олег котов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заложенная первым космонавтом планеты Юрием Гагариным предстартовая традиция помочиться на колесо автобуса перед посадкой в ракету стала неактуальной после введения в гардероб космонавтов подгузников, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов."По поводу "сходить на колесо". С недавних пор во время полета к станции активно стали использоваться подгузники, то есть проблему сняли. К тому же, выйти из автобуса в скафандре не так легко, нужна помощь. Необходимо расшнуровать скафандр, расклеить подгузник, потом все это надеть обратно. Могу сказать, что кто-то выходит, кто-то нет", - рассказал космонавт.По его словам, традиция началась с того, что автобус с первыми космонавтами останавливался на полпути к стартовой площадке и ждал, пока от ракеты отойдет заправочный поезд с компонентами топлива. Цель остановки - обеспечить безопасность космонавтов. Точно с такой же целью автобус останавливается и сейчас."Ты можешь стоять в ожидании минуту, пять, десять минут. Собственно, с этого традиция и берет свое начало. Стоял автобус, а раз стоит, можно и выйти скоротать время", - рассказал Котов.Сейчас, пояснил он, во время такой остановки вместо того, чтобы члены основной экспедиции выходили из автобуса, наоборот, к ним в автобус приходят члены дублирующего экипажа, чтобы напутствовать, пожелать удачного полета, поскольку дальше дублеры не поедут, они будут смотреть за пуском с наблюдательного пункта.Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым &gt;&gt;
https://ria.ru/20210930/ssora-1752446461.html
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юрий гагарин (космонавт), российская академия наук, космос - риа наука, олег котов
10:05 04.10.2021 (обновлено: 11:13 04.10.2021)
 
Космонавт рассказал, почему исчезла "гагаринская" предстартовая традиция

Космонавт Котов: заложенная Гагариным предстартовая традиция стала неактуальной

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавт Юрий Гагарин
Космонавт Юрий Гагарин - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Заложенная первым космонавтом планеты Юрием Гагариным предстартовая традиция помочиться на колесо автобуса перед посадкой в ракету стала неактуальной после введения в гардероб космонавтов подгузников, рассказал в интервью РИА Новости инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов.
"По поводу "сходить на колесо". С недавних пор во время полета к станции активно стали использоваться подгузники, то есть проблему сняли. К тому же, выйти из автобуса в скафандре не так легко, нужна помощь. Необходимо расшнуровать скафандр, расклеить подгузник, потом все это надеть обратно. Могу сказать, что кто-то выходит, кто-то нет", - рассказал космонавт.
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По его словам, традиция началась с того, что автобус с первыми космонавтами останавливался на полпути к стартовой площадке и ждал, пока от ракеты отойдет заправочный поезд с компонентами топлива. Цель остановки - обеспечить безопасность космонавтов. Точно с такой же целью автобус останавливается и сейчас.
"Ты можешь стоять в ожидании минуту, пять, десять минут. Собственно, с этого традиция и берет свое начало. Стоял автобус, а раз стоит, можно и выйти скоротать время", - рассказал Котов.
Сейчас, пояснил он, во время такой остановки вместо того, чтобы члены основной экспедиции выходили из автобуса, наоборот, к ним в автобус приходят члены дублирующего экипажа, чтобы напутствовать, пожелать удачного полета, поскольку дальше дублеры не поедут, они будут смотреть за пуском с наблюдательного пункта.
Читайте полный текст интервью с Олегом Котовым >>
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